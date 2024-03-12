美國情威脅報告：納坦雅胡政權危險　以色列恐現大規模示威

▲以色列總理納坦雅胡政權可能不穩。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國一份20日提交給國會的國情威脅年度報告中指出，情報圈評估以色列總理納坦雅胡作為領導者的生存能力已處於「危急狀態」。

CNN報導，國情威脅年度報告指出，納坦雅胡的治理能力在以哈衝突前就已受到許多民眾質疑，如今這種質疑的聲量更大更廣，「我們預期會出現要求他下台的大規模抗議與新一輪的選舉，可能出現一個路線不同、更加溫和的政府。」

納坦雅胡和以色列政府因為沒有預判到去年10月7日的突襲，導致1200名以色列人遭巴勒斯坦激進組織殺害、240人遭擄走當人質，至今仍有部分人尚未被釋放，因此受到以國人民強力的輿論抨擊。一份公開民調也顯示，許多以色列人質疑納坦雅胡拯救人質的做法是否是「最佳解」。

哈瑪斯突襲後，納坦雅胡政府展開大規模報復軍事行動，一路從加薩北部殺到加薩南部，造成數以千計的巴勒斯坦人死亡，如今戰事即將進入第5個月，卻還未完成解救人質的任務。

情報報告寫道，大部分以色列人都是支持瓦解哈瑪斯的，但該報告對納坦雅胡前途的評估，對曾向納坦雅胡釋放大量善意的美國總統拜登來說，仍是一記警鐘。

報告也警告，以色列將會因試圖剿滅哈瑪斯而陷入困難，恐怕必須以年計算，未來幾年都會受到哈瑪斯難以斬斷的抵抗，以國軍方必須將哈瑪斯的地道夷為平地，因為這些基礎設施供哈瑪斯躲藏、恢復元氣，並且有機會對以國展開出其不意的攻擊。

專家與軍方的評估也得到類似的結果，警告以色列強力轟炸的手段，恐怕只會催生出下一代的恐怖分子。