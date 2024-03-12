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川普若回鍋　CNN：中國憂心挑戰　但台灣問題有機可乘

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲CNN分析，中國對川普可能回鍋一事也相當擔憂，但中方恐在台灣議題上有機可乘。（圖／路透）

文／中央社北京10日綜合外電報導

CNN分析，中國擔心美國前總統川普重返白宮，但如果他贏得總統大選，北京當局也會尋找機會，因為川普避免讓美國捲入更多國際衝突，在台灣議題方面恐讓中方有機可乘。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國上週舉行總統提名初選「超級星期二」和總統拜登（Joe Biden）發表國情咨文，中國也緊鑼密鼓舉行「兩會」（全國人大、政協會議）。

美中各在上週舉辦重量級政治活動，但隨著美國總統大選預計於今年11月登場，前總統川普（Donald Trump ）幾乎確定將再度對決現任元首拜登，不論誰勝出，都預料持續對中國實施強硬的政策。

在「兩會」進行期間，中國高層領導人並未公開提到年底美國總統大選，但會中提出一項關鍵戰略：呼籲使中國成為科技強國。各界普遍認為，這是中國為面對拜登政府科技制裁，以及因應難以捉摸的未來美中關係，急切捍衛該國所做的努力之一。

不過，中國菁英政治觀察家認為，中共在閉門會議時，可能更直接討論美國大選，尤其是討論川普再度入主白宮後的衝擊。各界普遍認為川普是遠比拜登更難以預測的一股力量。

川普在主政的4年間重塑了美中兩大經濟體的關係，包括對中國課徵大量貿易關稅。他揚言如果再度當選總統，將把中國貿易關稅調高到專家認為可能導致美中實際上脫鉤的程度，此舉勢將對目前脆弱的中國經濟帶來衝擊。

不過，川普回鍋白宮也可能翻轉目前的地緣政治平衡。美國與盟友現在日益團結對抗俄羅斯，並將日益強盛的中國視為威脅。

在川普主張「美國優先」（America First）的立場下，美國脫離與夥伴的關係，可能減輕中國的壓力，並為北京當局的全球野心帶來重大機會。

香港大學「當代中國與世界研究中心」學者黃裕舜說，中共外交事務官員很可能已被要求對川普或拜登勝選進行「沙盤推演和實證分析」，不論誰勝選都將對北京構成不同的風險。

專家表示，中國決策官員將推敲哪一個政府會如何影響中國掌控台灣這個核心目標，如何影響中國欲擴張全球勢力與影響力的目標，以及如何影響中國欲穩定和強化已受重創經濟的努力。

黃裕舜說：「第一要務是確保中國不受外國國安和軍事干擾，並確保中國的財政和經濟安全無虞。」

川普支持美國國會在強化美台非官方關係和提供國防支援所做的努力。不過，他在言論方面基本上不願使美國捲入代價不菲的戰爭，並且談及減弱美國與區域盟友的關係。

這使部分觀察家擔憂，他可能對北京釋出訊號：華府並不關注台灣的命運。

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