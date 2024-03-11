鄰居嚇壞！南韓「戀童淫魔」趙斗淳私自離開住處　遭檢方求刑一年

▲趙斗淳刑滿出獄後，便與妻子同住在京畿道安山市檀園區。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「戀童淫魔」趙斗淳曾於2008年在京畿道安山市某教會廁所，以殘忍變態且血腥的手法性侵8歲女童，導致對方肛門與性器官嚴重毀損、須終身掛尿袋，刑滿出獄後於2020年底返回妻子住處，一度傳出「足不出戶」的他最近卻因與妻子發生嚴重爭執，不顧警方管制於夜間強行外出，遭檢方求處1年徒刑。

根據韓媒《News1》，現年72歲、曾是南韓家喻戶曉的戀童性侵犯趙斗淳，去年12月4日晚間9時因為與妻子發生嚴重爭吵，竟然從京畿道安山市檀園區的住處無端外出、在社區遛達長達40分鐘，期間還故意在警方設置住處附近的防盜哨所徘徊，引發社區住戶的恐慌。

在監視器管制中心接獲趙斗淳違反法令無端外出的警報後，檢方和安山保護觀察所出動保護觀察官，將其帶回其住處。當時趙斗淳坦承家庭失和，表示自己和妻子嚴重爭吵後才走出家門。

據悉，儘管趙斗淳在服滿12年有期徒刑後出獄，但法院卻針對趙斗淳頒布夜間禁止外出（晚間9時至隔天清晨6時）、禁止飲酒（酒精濃度0.03%以上）、禁止出入校園等教育設施、禁止聯繫受害人並與其接觸（距離住處200公尺以內）等命令，一旦趙斗淳出獄後違反上述規定，則可能被判處3年以下徒刑、或是1000萬韓元以下的罰金。

針對上述情事，水原地方法院安山分院刑事第5單獨庭今（11）日開庭審理，對於涉嫌違反電子裝置（電子腳鐐等）配戴法律的趙斗淳，檢方向法官求處1年徒刑，至於趙斗淳方的辯護律師則以坦承犯案、發誓不會再犯為由，要求法官輕判。

該案預計本月20日進行宣判。