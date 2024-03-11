　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鄰居嚇壞！南韓「戀童淫魔」趙斗淳私自離開住處　遭檢方求刑一年

▲▼原本趙斗淳出獄後入住京畿道安山市，如今卻有消息指出早已搬家。（圖／達志影像）

▲趙斗淳刑滿出獄後，便與妻子同住在京畿道安山市檀園區。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓「戀童淫魔」趙斗淳曾於2008年在京畿道安山市某教會廁所，以殘忍變態且血腥的手法性侵8歲女童，導致對方肛門與性器官嚴重毀損、須終身掛尿袋，刑滿出獄後於2020年底返回妻子住處，一度傳出「足不出戶」的他最近卻因與妻子發生嚴重爭執，不顧警方管制於夜間強行外出，遭檢方求處1年徒刑。

根據韓媒《News1》，現年72歲、曾是南韓家喻戶曉的戀童性侵犯趙斗淳，去年12月4日晚間9時因為與妻子發生嚴重爭吵，竟然從京畿道安山市檀園區的住處無端外出、在社區遛達長達40分鐘，期間還故意在警方設置住處附近的防盜哨所徘徊，引發社區住戶的恐慌。

在監視器管制中心接獲趙斗淳違反法令無端外出的警報後，檢方和安山保護觀察所出動保護觀察官，將其帶回其住處。當時趙斗淳坦承家庭失和，表示自己和妻子嚴重爭吵後才走出家門。

據悉，儘管趙斗淳在服滿12年有期徒刑後出獄，但法院卻針對趙斗淳頒布夜間禁止外出（晚間9時至隔天清晨6時）、禁止飲酒（酒精濃度0.03%以上）、禁止出入校園等教育設施、禁止聯繫受害人並與其接觸（距離住處200公尺以內）等命令，一旦趙斗淳出獄後違反上述規定，則可能被判處3年以下徒刑、或是1000萬韓元以下的罰金。

針對上述情事，水原地方法院安山分院刑事第5單獨庭今（11）日開庭審理，對於涉嫌違反電子裝置（電子腳鐐等）配戴法律的趙斗淳，檢方向法官求處1年徒刑，至於趙斗淳方的辯護律師則以坦承犯案、發誓不會再犯為由，要求法官輕判。

該案預計本月20日進行宣判。

ET快訊
航空班機急墜！多名乘客被拋飛「頭撞天花板爆血」
快訊／男摩鐵遭丟包慘死　相驗結果曝
越晚越冷「全台有雨」！
惡保母姊妹正面照曝光！　狠虐死1歲凱凱
快訊／下班注意！國道4車連環撞　回堵5K紫爆
恭喜完學姐後「無情工商」！　蔣萬安喊話心碎的少男少女
1歲凱凱被虐死！律師點4關鍵「要兒福聯盟踹共」　家長全炸鍋
大神「1000萬全壓00940」　銀行員喊VIP！畫面見亮點
「台灣電腦象棋王」假AI投資！狂撈1.2億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

葡萄牙大選結果「三黨不過半」　極右翼票數翻倍穩坐第三勢力

波音787急墜50傷！乘客被拋飛「頭撞天花板染血」　爆儀錶板故障

鄰居嚇壞！南韓「戀童淫魔」趙斗淳私自離開住處　遭檢方求刑一年

黑海艦隊一直被轟！俄軍受不了臨陣換將　海軍總司令傳被拔官

男買魚回家「切出一堆石頭」　一查竟是藍寶石準備發大財

球賽熱吻鏡頭變捉姦神器！男出差「偷情小三」出軌畫面全被拍

34乘客還沒上機！日本羽田機場巴士延遲　廉航起飛前一刻急調頭

45歲男假扮按摩師吸引女顧客　在「自家房間作療程」性侵女子

以為要去打工！柬16歲少女被賣中國「當外籍新娘」　已被囚禁6個月

南韓醫師罷工潮犧牲病患！癌末患者「化療延後」慘死　癌細胞擴散

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

葡萄牙大選結果「三黨不過半」　極右翼票數翻倍穩坐第三勢力

波音787急墜50傷！乘客被拋飛「頭撞天花板染血」　爆儀錶板故障

鄰居嚇壞！南韓「戀童淫魔」趙斗淳私自離開住處　遭檢方求刑一年

黑海艦隊一直被轟！俄軍受不了臨陣換將　海軍總司令傳被拔官

男買魚回家「切出一堆石頭」　一查竟是藍寶石準備發大財

球賽熱吻鏡頭變捉姦神器！男出差「偷情小三」出軌畫面全被拍

34乘客還沒上機！日本羽田機場巴士延遲　廉航起飛前一刻急調頭

45歲男假扮按摩師吸引女顧客　在「自家房間作療程」性侵女子

以為要去打工！柬16歲少女被賣中國「當外籍新娘」　已被囚禁6個月

南韓醫師罷工潮犧牲病患！癌末患者「化療延後」慘死　癌細胞擴散

走著瞧首度達全年獲利　海外營收正式超越台灣

吃平價丼飯　隔壁桌曝超狂友人「買5千萬房」！財經達人聽傻了

要狗狗坐下給摸　小朋友聽口令「全體跪坐」飼主笑翻：不是你們啦

阿sir眼力好！北市男駕賓士違停　遇警盤查...手抖大麻滑出來

快訊／高市警官警局內跌倒受傷　左膝著地疑骨折送醫救治中

快訊／高市稽查3家蘇丹紅下游廠商　1家進貨150公斤庫存全賣光

半夜腳邊「濕濕蠕動」她嚇到跳起來　竟是愛貓生在被窩裡

簽約購屋後作怪夢…問了才知「左右戶都是凶宅」！　女怒砍20萬

葡萄牙大選結果「三黨不過半」　極右翼票數翻倍穩坐第三勢力

壓力大、愛生氣老更快　5個情緒練習「抗老還能更快樂」

熊熊主持「43秒狂晃片」穿超辣！　男星無尊站旁邊…眼神露餡了

國際熱門新聞

台灣是地球最危險地方？　CNN：變更危險了

8台人在柬埔寨詐騙被捕　恐遣返中國

波音787夢幻客機「劇烈下墜」50傷

5kg毒品綁身上　台灣人被柬警逮捕

便宜日圓掰了？日央行考慮做出重大政策

即／北海道羊蹄山雪崩　2外國人死亡

星級飯店獨缺「420號房」原因曝

飛機無人駕駛28分鐘　正副機長全睡著被停飛

日本京都藝妓頻遭遊客騷擾「撕破和服」

癌末準爸爸「緊握孕妻做手模」：送兒子唯一禮物

機翼上有人　她竟開艙門出去吹風

黛安娜王妃親弟出書　控11歲遭女舍監性虐待

人妻鑽進公公房間　他看監視器綠炸

午休前偷熱便當！日公務員下場慘了　

更多熱門

相關新聞

球賽轉播男女熱吻　意外捉姦抓到婚外情

球賽轉播男女熱吻　意外捉姦抓到婚外情

在許多球類賽事上，電視轉播鏡頭有時會帶到觀眾席，拍攝現場觀眾的熱情，甚至是熱戀的情侶。不過就有一名日本男子，在出差期間到海外觀看世界盃足球賽，轉播鏡頭剛好拍到他與一名女子在觀眾席上熱吻，但沒想到這個鏡頭，竟然成了捉姦神器。

34乘客還沒上機！廉航起飛前一刻急調頭

34乘客還沒上機！廉航起飛前一刻急調頭

韓醫師罷工犧牲病患！癌末患者延後化療慘死

韓醫師罷工犧牲病患！癌末患者延後化療慘死

再罷工就扣執照！南韓向5千名醫寄事前通知

再罷工就扣執照！南韓向5千名醫寄事前通知

中國海警頻繁進入爭議海域　日本新增艦艇

中國海警頻繁進入爭議海域　日本新增艦艇

關鍵字：

日韓要聞南韓趙斗淳

讀者迴響

熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

吃海龜中毒9死　活下恐也癱瘓

更多

最夯影音

更多
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面