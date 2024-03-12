遊日注意「超級臭蟲」擴散！　日人坐電車目睹椅上爬

記者張靖榕／綜合外電報導

赴日旅遊小心，日本境內近期遭受臭蟲入侵，而且影響範圍還在不斷擴大，逐漸蔓延出東京、大阪、神奈川等地，不少日本民眾直擊電車座位上就有臭蟲，嚇得表示連電車都不敢搭了。這次發現的「超級臭蟲」不怕現有任何除蟲劑的影響，許多還是從觀光客、外國輸入的商品等貨物中發現。

▲據日本民眾指出，電車內開始出現臭蟲。（圖／翻攝X，下同）



不少日本民眾近期紛紛在社群平台X上分享照片，表示在電車坐墊上、地上看到臭蟲爬來爬去。一對夫婦在10日晚間PO出自家床單上有長得像臭蟲的昆蟲照片，並詳細說明了乘坐的火車路線、上車車站、發車時間及地點，2則貼文引起日本網友超過5000萬次的瀏覽，評論超過1800則，許多人開始認為，臭蟲遍及全國已經是遲早的事；還有人說以後也不敢搭電車或公車了，甚至連計程車都不敢，「因為我很害怕」。

JR東日本表示，目前尚未收到關於「電車上有臭蟲」的相關通報，因此無法證實，但同時也強調公司願意採取行動，在知悉該篇PO文後，已和清潔人員下達，清潔車廂內部時務必要小心，「考慮到乘客的健康，我們在日常清潔列車內裝時，不能使用化學物質殺蟲，而是使用工具清除座椅表面的汙垢等，每個月進行一次清潔」，一旦發現害蟲，就會更進一步處置。

當地清潔業者表示，目前市面上所有除蟲用品對這波「超級臭蟲」全不管用，驅蟲過程還必須嚴守防護規範，小心別被臭蟲上身。他們建議，當民眾收到海外寄來的包裹時，可先在門外打開並處理掉紙箱，檢查過後再將東西拿進屋內。

東京害蟲防治協會介紹，日本多年前的滅蟲措施已讓臭蟲數量得到相當程度的控制，但之後出現海外的臭蟲對傳統殺蟲劑產生抗藥性，並在國際間蔓延，估計已經大量進入日本。

專家更表示，疫情後隨著世界各國遊客開始湧入，臭蟲也跟著被帶入日本國內，而無論入境遊客數量增加或減少，臭蟲其實仍大量棲息在許多住宅內，目前活動還不算活躍，但有警告指出，5月將會爆發臭蟲潮，民眾必須保持警惕。