　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

遊日注意「超級臭蟲」擴散！　日人坐電車目睹椅上爬

記者張靖榕／綜合外電報導

赴日旅遊小心，日本境內近期遭受臭蟲入侵，而且影響範圍還在不斷擴大，逐漸蔓延出東京、大阪、神奈川等地，不少日本民眾直擊電車座位上就有臭蟲，嚇得表示連電車都不敢搭了。這次發現的「超級臭蟲」不怕現有任何除蟲劑的影響，許多還是從觀光客、外國輸入的商品等貨物中發現。

▲據日本民眾指出，電車內開始出現臭蟲。（圖／翻攝X）

▲據日本民眾指出，電車內開始出現臭蟲。（圖／翻攝X，下同）

不少日本民眾近期紛紛在社群平台X上分享照片，表示在電車坐墊上、地上看到臭蟲爬來爬去。一對夫婦在10日晚間PO出自家床單上有長得像臭蟲的昆蟲照片，並詳細說明了乘坐的火車路線、上車車站、發車時間及地點，2則貼文引起日本網友超過5000萬次的瀏覽，評論超過1800則，許多人開始認為，臭蟲遍及全國已經是遲早的事；還有人說以後也不敢搭電車或公車了，甚至連計程車都不敢，「因為我很害怕」。

JR東日本表示，目前尚未收到關於「電車上有臭蟲」的相關通報，因此無法證實，但同時也強調公司願意採取行動，在知悉該篇PO文後，已和清潔人員下達，清潔車廂內部時務必要小心，「考慮到乘客的健康，我們在日常清潔列車內裝時，不能使用化學物質殺蟲，而是使用工具清除座椅表面的汙垢等，每個月進行一次清潔」，一旦發現害蟲，就會更進一步處置。

▲▼日本開始出現臭蟲。（圖／翻攝X）

▲▼日本開始出現臭蟲。（圖／翻攝X）

當地清潔業者表示，目前市面上所有除蟲用品對這波「超級臭蟲」全不管用，驅蟲過程還必須嚴守防護規範，小心別被臭蟲上身。他們建議，當民眾收到海外寄來的包裹時，可先在門外打開並處理掉紙箱，檢查過後再將東西拿進屋內。

東京害蟲防治協會介紹，日本多年前的滅蟲措施已讓臭蟲數量得到相當程度的控制，但之後出現海外的臭蟲對傳統殺蟲劑產生抗藥性，並在國際間蔓延，估計已經大量進入日本。

專家更表示，疫情後隨著世界各國遊客開始湧入，臭蟲也跟著被帶入日本國內，而無論入境遊客數量增加或減少，臭蟲其實仍大量棲息在許多住宅內，目前活動還不算活躍，但有警告指出，5月將會爆發臭蟲潮，民眾必須保持警惕。

ET快訊
快訊／樹林回收場火警！消防局急籲：緊閉門窗、戴上口罩
遊日注意「超級臭蟲」擴散！　坐電車目睹椅上爬
男藝人失言丟工作陷低潮！　零變裝「地下街買水晶」直擊
快訊／國1高架圓山段2車追撞！　上班車流塞爆
快訊／國1「折甘蔗」　今早2車追撞
以為女粉絲ICU外偷拍　醫對上眼神「她心虛了」真相曝
小腰果6個月就10公斤！　Selina「超肉圓臉」可愛炸
綁起來丟嬰兒床「站著睡」！1歲童悲慘身世曝　外傭爆：保母很可
快訊／上班改道！　國3事故回堵中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美年度預算首度「單獨列台灣」　國務院：展現安全承諾

川普若回鍋　CNN：中國憂心挑戰　但台灣問題有機可乘

日廠突現一排黃色肉球掌印！廣島急尋「劇毒貓咪」：很可愛也別摸

遊日注意「超級臭蟲」擴散！　日人坐電車目睹椅上爬

美中晶片戰　雷蒙多：華府持續評估是否擴大出口管制

日本311地震13週年！民眾海邊默禱　首相岸田矢言重建東北

川普點名中國汽車業：當選重啟強硬關稅政策

柬埔寨淪詐騙天堂！　日本豬仔逃出揭「被台灣人呼巴掌」

澤倫斯基稱戰況好轉　烏克蘭正造逾千公里防禦工事

台積電ADR重挫逾5％　道瓊逆勢小漲

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

15歲兒比女兒更愛撒嬌　他熱情索吻媽大喊：走開

高雄警暖心扶阿北過馬路！　扶到通緝犯「直接上銬歸案」

猜中牛排重量就免費招待　男精準預測285g全場嗨翻

美年度預算首度「單獨列台灣」　國務院：展現安全承諾

川普若回鍋　CNN：中國憂心挑戰　但台灣問題有機可乘

日廠突現一排黃色肉球掌印！廣島急尋「劇毒貓咪」：很可愛也別摸

遊日注意「超級臭蟲」擴散！　日人坐電車目睹椅上爬

美中晶片戰　雷蒙多：華府持續評估是否擴大出口管制

日本311地震13週年！民眾海邊默禱　首相岸田矢言重建東北

川普點名中國汽車業：當選重啟強硬關稅政策

柬埔寨淪詐騙天堂！　日本豬仔逃出揭「被台灣人呼巴掌」

澤倫斯基稱戰況好轉　烏克蘭正造逾千公里防禦工事

台積電ADR重挫逾5％　道瓊逆勢小漲

達比修有扛首爾戰G1先發　無緣對決山本由伸嘆可惜

惡保母「2原因」狠心虐童！她冷嗤1句話　前主播罕開罵：想掐死這雜碎

白鹿酒紅色深V「雪白雙球」滑出！　側拍視角洩深溝…輕晃片瘋傳

快訊／樹林回收場火警！消防局急籲：緊閉門窗、戴上口罩

把握好天氣！　「全台有雨」時間曝

美年度預算首度「單獨列台灣」　國務院：展現安全承諾

快訊／國1高架圓山段2車追撞！上班車流塞爆

快訊／國1「折甘蔗」　今早2車追撞

點名「唐鳳等4閣員」表現差　賴清德曝新內閣布局

直擊霍建華返台拍劇！搭檔「雙料影后謝盈萱」劉若英執導保密到家

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

波音787急墜50傷　乘客撞頭「天花板染血」

柬埔寨淪詐騙天堂！　日本豬仔揭「被台灣人呼巴掌」

台積電ADR重挫逾5％　道瓊逆勢小漲

台灣是地球最危險地方？　CNN：變更危險了

韓「戀童淫魔」趙斗淳離開住處　檢求刑1年

加碼31億供台灣軍援！　拜登2025提227兆元總預算

遊日注意「超級臭蟲」擴散！　日人坐電車目睹椅上爬

男買魚回家「切出石頭」　竟是藍寶石

術後照片爆作假　凱特認「動了手腳」道歉

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

澤倫斯基稱戰況好轉　烏克蘭正造逾千公里防禦工事

34乘客還沒上機！廉航起飛前一刻急調頭

波音787夢幻客機「劇烈下墜」50傷

川普點名中國汽車業：當選重啟強硬關稅政策

更多熱門

相關新聞

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

日本廣島一家電鍍工廠在11日早上發現地板上出現了一整排的黃色腳印，懷疑是闖入工廠的野貓不慎掉入六價鉻藥劑槽，並在逃離時留下的痕跡。不過，由於六價鉻具有強烈毒性，因此地方政府緊急發出通知，呼籲民眾千萬不要觸摸這隻貓。

日本悼311地震13週年　岸田矢言重建東北

日本悼311地震13週年　岸田矢言重建東北

柬埔寨淪詐騙天堂！　日本豬仔揭「被台灣人呼巴掌」

柬埔寨淪詐騙天堂！　日本豬仔揭「被台灣人呼巴掌」

韓「戀童淫魔」趙斗淳離開住處　檢求刑1年

韓「戀童淫魔」趙斗淳離開住處　檢求刑1年

球賽轉播男女熱吻　意外捉姦抓到婚外情

球賽轉播男女熱吻　意外捉姦抓到婚外情

關鍵字：

日本臭蟲日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

男歌手染HPV「濫交73砲友」！醫揭菜花3外觀：變不治之症

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

波音787急墜50傷　乘客撞頭「天花板染血」

「1000萬全壓00940」銀行員喊VIP！畫面見亮點

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

枉死國三生父親提4訴求！要家長負連帶刑責

太陽花學運十周年　最大得利者曝光

更多

最夯影音

更多
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面