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日本311地震13週年！民眾海邊默禱　首相岸田矢言重建東北

▲▼日相岸田文雄出席日本311地震13週年紀念儀式。（圖／CFP）

▲日相岸田文雄在311地震13週年紀念儀式上表示將持續致力重建東北地區。（圖／CFP）

文／中央社東京11日綜合外電報導

日本311大地震今天屆滿13週年，包含災害關聯死在內，罹難者及下落不明者達2萬2222人。日本多地今天舉辦悼念儀式，首相岸田文雄也在福島縣表示，將持續致力重建東北地區。

綜合日本放送協會（NHK）、「每日新聞」等媒體報導，2011年3月11日下午2時46分，日本三陸海域發生規模9.0巨大地震，而地震及海嘯重創岩手縣、宮城縣及福島縣沿海地區等地。

警察廳表示，截至2024年3月1日止，因為311大地震及海嘯受災死亡人數共1萬5900人、下落不明2520人。

復興廳表示，災害關聯死在這一年間增加10人至3802人，因此包含災害關聯死在內的罹難者及下落不明的人數，合計2萬2222人。

▲▼日本311地震13週年紀念儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本民眾雙手合十悼念311大地震。（圖／達志影像／美聯社）

此外，厚生勞動省表示，因為地震而輕生的人截至2024年1月底攀升至252人。

復興廳統計，截至2024年2月1日，仍有2萬9328人在過著避難生活，其中福島縣民佔了約9成。

日本首相岸田文雄今天前往福島縣參加追悼儀式，並在當年地震發生時的下午2時46分默禱。

他表示巨大的地震、大海嘯及東京電力公司福島第一核電廠的事故，奪走了多數福島縣民眾的日常生活，「想到許多人失去最愛的家人、親戚與朋友的心情，讓我至今依舊不勝哀悼」。

岸田接著說：「從核災邁向重建必須有中長期因應作為，中央政府將持續站在第一線，安全且確實地推動福島第一核電廠廢爐作業的同時，政府將完善生活環境，並在重振產業及生計方面提供協助，讓民眾得以返鄉」。

▲▼日相岸田文雄出席日本311地震13週年紀念儀式。（圖／CFP）

▲岸田文雄在311地震13週年紀念儀式上獻花。（圖／CFP）

此外，岸田也表示「能登半島地震也從福島汲取311大地震的經驗與知識，獲得溫暖強力的支援」，矢言不會讓世人遺忘從慘痛犧牲得到的教訓，並在因應天災時善用教訓，「再度矢言持續打造善於因應天災的國家」。

掌管日本皇室相關事務的宮內廳表示，日皇德仁、皇后雅子及女兒愛子，今天在皇居御所內為罹難者默禱；上皇明仁與上皇后美智子，也在東京元赤坂仙洞御所住處默禱。

大地震發生當天，許多宮城縣石卷市民為了躲避海嘯逃到位在高處的日和山公園。許多人在今天造訪日和山公園，並在下午2時46分時面對海洋默禱。

岩手縣陸前高田市的「高田松園海嘯復興祈念公園」，今天下午也聚集許多人站在防波堤與海邊默禱。

日本東京銀座的觀光地標鐘塔，今天下午2時46分時也響起鐘聲悼念罹難者，附近的路人也紛紛停下腳步，為地震的亡者默哀。

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