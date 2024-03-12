黃國昌昔稱1000萬賣柯文哲農地　卓冠廷想找千人集資：可以買了！

▲卓冠廷昨晚隔空回應黃國昌昔日提議。（圖／卓冠廷提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨主席柯文哲去年遭爆將新竹農地違規使用做停車場出租，經限期改善農地已整地完成，並種上了芭樂樹苗。身兼民進黨發言人職務的新北市議員卓冠廷昨（11）在新開播的直播節目「冠廷好說ㄕㄡˋ」表示，去年民眾黨立委黃國昌說，要說服柯文哲用新台幣1000萬元賣地給自己，既然已經回復農用，現在可以買了，「我要！」想號召千名網友一起擁有開心農場。

卓冠廷昨天晚間在直播節目說，去年他調出不同年份圖資，顯示柯文哲擁有的新竹農地2020年就有整地痕跡，柯文哲一路裝傻到底，且上下都護航柯主席絕無炒地之嫌，如今卻一個一個大翻車。

卓冠廷調出「柯粉」在PTT的護航文，去年煞有其事地為柯文哲辯護，指稱農地作為停車場根本不是炒地皮的內行行為，反而是會委託他人去種芭樂樹。他諷刺，沒想到如今柯文哲的農地上就種滿了芭樂樹，難不成印證了柯粉當時所說的，這就是炒地皮內行？

卓冠廷還提到，去年有媒體揭露這片土地持分市值約3000多萬，黃國昌卻在節目中義正嚴詞地嗆說，他會去說服柯文哲，1000萬賣給卓冠廷，看卓冠廷要不要？卓說，既然已經回復農用，現在可以買了，「我要！」想號召1000個網友1人1萬一起擁有開心農場，而且未來如果擁有24分之5的持分的話，也可以影響這片良田未來如何處份，期待未來繼續種芭樂，做開心農場外也自產芭樂葉供大家泡來降血脂，公益又健康。

卓冠廷加入自媒體直播戰場，全新直播節目「冠廷好說ㄕㄡˋ」昨晚在YouTube頻道首播，大談近日炒翻天的境外不在籍投票議題，以及柯文哲新竹農地終於回歸農用改種芭樂等議題，吸引數百名粉絲在線觀看互動。

卓冠廷笑稱，臨時決定開直播節目，起初只是想把平時節目不夠時間論述的議題拿到自己的平台講完整點，也把荒廢許久的YouTube頻道好好經營，沒有多加宣傳，好在粉絲有捧場。他也預告未來每周一、四晚間10點固定開啟直播和網友互動，會帶給觀眾更深入的時局分析。