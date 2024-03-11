越晚越冷「全台有雨」！明轉乾冷低溫探12度　陽光露臉時間點曝

▲氣象署預報，明中部以上東北部轉為乾冷天氣型態。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

氣象署預報，今（11日）晚至明晨是降雨最明顯時期，明天起環境轉為乾冷影響到周四清晨，但受到冷氣團及輻射冷卻影響，14日前中部以北、東北部低溫將下探至攝氏12度，中南部日夜溫差將較大。此外，今晚明晨馬祖地區可能出現低雲或霧，影響能見度。

氣象署表示，今天隨鋒面通過各地降雨機率提高，晚間到明天清晨降雨更明顯，明天白天水氣減少，各地降雨趨緩。

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預報員林定宜指出，明天北部、東半部地區低溫約14、15度，中南部約17、18度。13、14日水氣更少，受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部低溫下探至12度左右，局部地區可能會再低1、2度。

至於高溫部分，14日前北部約維持21至23度，中南部可達26、27度，需留意日夜溫差。林定宜提醒，今晚至明天上午，馬祖地區可能仍有局部低雲或霧，影響能見度。今晚至明晨，若水氣及溫度能配合，中部以北3500公尺以上高山仍有機會降冰霰或雪，或有路面結冰的情況。

▲一周溫度變化預測。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，預估15、16日開始有鋒面前緣的水氣逐漸移入，東半部有短暫雨，北部、中南部山區局部短暫雨。17、18日鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨。後期預報仍有不確定性，需持續觀察。

▲今晚起各地陰雨。（圖／氣象署提供）

粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明、後天受到乾冷空氣影響，東半部偶有局部短暫陣雨，西半部則是多雲到晴的天氣，雖然天空中仍可能有些雲量，不過各地看到陽光露臉的機會大。

周四(14日)起到周六(16日)溫度會逐漸回升上來，尤其周六南風較為明顯，加上有機會陽光露臉，溫度可能是本周最高的一天。周日(17日)隨著鋒面影響，天氣轉差加上後續又有冷空氣要南下，溫度可能又會由北往南逐漸下降。