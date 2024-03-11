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「蘇丹紅沙茶醬」流向新北火鍋店、盤商　23萬公斤供應超過5個月

▲▼「蘇丹紅沙茶醬」流向新北火鍋店　23噸供應超過5個月。（圖／新北衛生局）

▲「蘇丹紅沙茶醬」自去年9月起供應給火鍋業者、食品通路盤商，共計近230噸。（圖／新北衛生局，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄津棧公司進口的辣椒粉被檢出致癌的「蘇丹紅」色素，其中8988公斤流向南投的金福華食品公司，被製成沙茶醬等55款產品，共計近23萬公斤，並陸續供應給新北市火鍋店、食品通路盤商。新北衛生局派員稽查後，業者均下架配合，截至11日為止已回收問題沙茶醬約3萬公斤，相關通路持續回收中。

新北衛生局指出，南投金福華公司使用高雄津棧公司進口含蘇丹紅之辣椒粉原料，製成福寶系列沙茶醬及客製化沙茶醬產品，自去年9月起陸續供應至新北市火鍋餐飲及食品通路盤商近23萬公斤。

衛生局獲報後，派員前往相關通路稽查。對此，業者均表示，接獲金福華公司訊息後已立即下架配合回收。衛生局指出，截至11日已回收問題沙茶醬約3萬公斤，相關通路持續回收中，衛生局將持續監督，以確保問題產品未於市場流通販售，維護消費者飲食安全。

衛生局呼籲，食品業者應落實自主管理，另為維護自身商譽，建議可自行送驗高風險食品，倘有食品安全衛生疑慮時，應即時主動通報疑慮產品資訊並預防性下架相關疑慮產品，善盡企業社會責任，確保民眾食品安全。

另外，依《食品安全衛生管理法》第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全；發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報縣市主管機關。若經衛生機關查獲食品業者違反上述規定，未主動通報並辦理執行相關措施，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲▼「蘇丹紅沙茶醬」流向新北火鍋店　23噸供應超過5個月。（圖／新北衛生局）

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