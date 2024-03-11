嘉義市國小籃球聯賽冠軍戰長人對決　育人1分險勝

▲嘉義市國小籃球聯賽冠軍戰，兩隊出現將近180公分的國小球員 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市112年度國小籃球聯賽四強賽11日下午於宣信國小活動中心登場，賽事由南興國中策劃承辦，嘉義市宣信、育人、志航及民族國小晉級最後四強，由志航及民族國小爭三、四名，育人及地主宣信國小搶爭冠軍盃。冠軍賽焦點聚集在雙方各有近180公分的高個子球員，搭配其他速度快，準度不錯的鋒線球員陸續搶分，精彩程度吸引不少家長及球迷到場觀看。

▲ 嘉義市國小籃球聯賽冠軍隊育人國小，由審判委員楊雲祥(圖左)頒發獎盃。（圖／記者翁伊森攝）

下午的四強賽事由志航及民族國小賽事拉開序幕，雙方你來我往，最終由民族國小以49比28，21分差距擊敗志航。緊接著壓軸的冠軍戰由去年冠軍也是地主隊的宣信國小對上來勢洶洶的育人國小，雙方校長壓陣看球，兩邊啦啦隊加油聲四起，比賽在跳球後開始，一開始育人一度將比賽分數拉開到雙位數，但宣信隨即追回。

▲ 嘉義市國小籃球聯賽亞軍隊宣信國小 。（圖／記者翁伊森攝）

兩隊相當有默契在第2節將長人拉上戰線，雙方中鋒卡位搶籃板，鋒衛互飆外線拚上籃，決勝關鍵在於第四節剩下45秒，雙方28比29，隨即兩邊快速推進再各進一球，比分形成31:30，在最後8秒宣信拿回球權快攻到前場，在三分線弧頂遭到育人的包夾，裁判隨即吹哨，時間消耗到只剩下1.5秒，邊線球發進場，宣信做最後一波攻擊，只可惜打板未進，差點絕殺逆轉，最終育人31比30收下勝利。

嘉義市112年度國小籃球聯賽四強賽男子組最終名次由育人拿下冠軍，宣信亞軍，民族及志航各拿下三四名，女子組則為大同國小及志航國小，賽後由大會審判委員楊雲祥老師為每一獲勝隊伍頒發獎盃，各組前二名皆取得晉級南區複賽資格也將代表嘉義市參加全國賽。

小男組：

1.育人國小

2.宣信國小

3.民族國小

4.志航國小

小女組：

1.大同國小

2.志航國小



▲ 嘉義市國小籃球聯賽育人及宣信國小各有身高比其他小朋友高出一顆頭的中鋒球員 。（圖／記者翁伊森攝）