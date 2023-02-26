育人國小視障生參加閩南語朗讀比賽　展現非凡勇氣和毅力

▲育人國小視障生陳采稼，克服視障困難，展現勇氣和毅力參與閩南語朗讀比賽 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

育人國小本週辦理校內語文競賽，在閩南語朗讀比賽場上，其中一位參賽者引人注目。她叫做陳采稼，是一位視障生，但她卻克服了種種困難，堅持參加比賽，展現出了非凡的勇氣和毅力。

陳采稼同學從小就喜歡閩南語，但由於視力破碎，讀書學習一直是她的難題，然而，她並沒有因此放棄對閩南語的熱愛和學習。這一次的全校語文競賽，她主動告訴班級老師，她想參加閩南語朗讀比賽；老師也相當開心，鼓勵采稼勇敢嘗試。

但是，首先要解決的困難是將文字稿翻譯成點字稿，當老師將兩篇比賽稿件拿給采稼後；采稼利用寒假時，請鄰居大姐姐幫她讀出文章和標點符號，采稼再自己翻譯成點字稿，並透過聆聽聲音檔和姐姐的朗讀，學習閩南語的發音和語調。

在比賽當天，采稼同學在臺上表現出色，他透過摸索點字稿，將文章用閩南語朗讀得清淅順暢，儼然像普通生選手ㄧ般。頓時吸引臺下選手的目光，紛紛為他喝彩，並且讚嘆她克服困難、勇敢挑戰自己的精神。

采稼的教助員何佳綾老師說：采稼的努力和堅持為所有人帶來了極大的啟示和鼓舞，當她看到采稼完成比賽時，真的很感動，因為她知道，采稼為了這個比賽，真的很努力。

教務主任周彥瑋說：采稼真的表現得很棒，甚至有機會代表學校參加嘉義市閩南語朗讀比賽，在現場也讓所有的評審老師對采稼的表現也十分驚訝和感動。

育人國小一直以來總是為每一位孩子打造最亮眼的舞台，通過這次比賽，采稼不僅展現了自己的閩南語水平，更讓大家看到了他不畏困難、不屈不撓的精神和過人的毅力。相信這樣的精神必將激勵更多的人去面對挑戰、追求夢想。