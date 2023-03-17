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宣信國小行進樂旗隊　五度全國音樂比賽特優

▲宣信國小行進樂旗隊五度全國音樂比賽特優 。（圖／宣信國小提供）

▲宣信國小行進樂旗隊五度全國音樂比賽特優 。（圖／宣信國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市舉辦國際管樂節活動邁入30年，成為台灣有名的「管樂之都」，而宣信國小行進樂隊自103學年度起年年均代表嘉義市參加全國音樂比賽，自106學年度起連年奪得全國特優的好成績，是一支非常有特色的團隊，111學年度全國學生音樂比賽中，嘉義市宣信國小行進樂旗隊蟬聯特優，這已是第五度榮獲全國特優。

謝聖雅校長表示，宣信國小行進樂隊是由旗隊和管樂隊組成，孩子平常要在室外練習樂器技巧之外，更要學習堅韌的心理素質，克服行走中烈日或寒風的氣候因素。這要感謝李國光、林光祥、傅茹玲等外聘指導老師，以及校內老師積極的指導與訓練，同時也感謝許多行政同仁與志工家長一起支援幫忙和鼓勵。今年再度榮獲行進管樂國小團體組70人以下全國特優，全校親師生備感榮耀。

宣信國小管樂隊團員大多未具音樂底子，但從小有嘉義市國際管樂節的音樂薰陶，加上學校週五有社團時間及週三下午合奏課程時間，平時孩子下課更會主動自發拿著樂器，互相揪團到運動場吹奏，彼此互相督促鼓勵。旗隊的小朋友則由高年級學姐的帶領下，利用課餘時間在川廊揮汗舉旗練習。是一支高度擁有自發互助共好的團隊，由於孩子態度佳、動機強，加上老師用心規劃和積極培訓，讓這次的全國學生音樂比賽獲得所有評審的高度好評，再度榮獲特優的佳績，也是給予嘉義市管樂發展最高的肯定。

宣信國小家長會長張原瑄表示，宣信國小學生能有如此出色的成績，家長同感驕傲和欣慰，希望行進管樂能持續經營，繼續為學生提供豐富多元的學習機會，也讓學生擁有發光發熱的高峰經驗，期許學生在未來學習領域中有更好的發展和成就。

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