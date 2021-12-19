嘉市育人國小「育見花達人」　教育融入種花課程探索學習

▲育人「花現幸福‧溫馨傳情」康乃馨種植探索課。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市育人國小校本課程，一直以來都以「花」為主軸，15日在社區花卉達人李建輝及李建欣兩兄弟無償提供的幸福花田，舉行種植「康乃馨」探索學習課課。同時邀請也是校友的李建輝、李建欣兩兄弟在花田親自教導小朋友如何種植康乃馨。

教育處林立生處長表示，育人國小是嘉義市花園小學，每個學生都有機會參與種花課程，在課程探索過程中，除了要瞭解花農耕種的辛勞，也要透過照顧康乃馨的過程，體會到父母全心全意的付出與照顧，進而學會感恩惜福。

本學期育人國小四年級教師，設計「育見花達人」的校本課程，將生命教育融入種花課程探索學習中，期盼學生藉由此體會成長的喜悅與感恩的情懷。本學期選擇的花卉—康乃馨，將由孩子持續照顧五個月的種花課程，除了預約在明年五月母親節前夕，學生們同時親手製作母親節卡片，寫下對母親或家人感謝的話，遞上自己親手種植的康乃馨，大聲說出感謝之說。

校長楊家豪表示，育人種花課程已延續十多年，除了學習探索種花課程外，更期待將花的價值無限放大，藉由康乃馨花卉的義賣，辦理校內圓夢計畫，讓學生透過身體力行來實現自己的夢想之外；也設計「NGO小公民」課程結合國際教育，讓學生認識NGO組織，並透過學年會議共同決議要捐助的團體，以往曾在日本311地震，集結全校能量捐助日本；也曾共同捐助泰緬失學學生，這些都是學校帶著孩子身體力行，幫助世界。

整個種花探索課程，學生滿心歡喜的詩歌朗誦「育人的希望」、直笛吹奏「我是一隻小小鳥」，然後帶著感恩的心情，體驗種植康乃馨的辛勤過程。活動中，小朋友獻上滿滿感謝，謝謝李建輝、李建欣學長傳授種植康乃馨的方法。未來四個月中，孩子會全心全意照顧自己的花苗，從除草、澆花、施肥到架網等步驟，實際參與體驗，紀錄栽種的點點滴滴。孩子滿懷著期待，期待自己的花苗可以成長茁壯，開出美麗燦爛的康乃馨。