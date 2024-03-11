燈會、蘭展、寶可夢活動獲好評　黃偉哲再登網路溫度計「好感王」

▲台南市舉辦台灣燈會、國際蘭展與寶可夢等，統計吸引逾1500萬人次參與，因佳評如潮，市長黃偉哲重登時事大數據網站《網路溫度計》縣市長「好感王」寶座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市最近活動不斷，包括台灣燈會、國際蘭展與寶可夢等，統計吸引逾1500萬人次參與，因佳評如潮，市長黃偉哲重登時事大數據網站《網路溫度計》縣市長「好感王」寶座，網友評分4.5分名列第一，不僅是六都第一，更是全台第一。

《網路溫度計》彙整2023年12月9日至2024年3月7日，全台22縣市首長在網路上的社群討論文章與新聞報導篇數，分析出網路聲量與好感度，黃偉哲在所有縣市首長口碑調查結果中摘冠，其次依序是同分的高雄市長陳其邁與台北市長蔣萬安，接著是台中市長盧秀燕、桃園市長張善、新北市長侯友宜。

黃偉哲高居「好感王」，外界認為主要是台南市迎來睽違16年的台灣燈會，且台南市政府劃設兩個燈區，安平燈區以藝術燈展為主，搭配無人機與煙火展演，在農曆年前即開展，吸引大量遊客。

另外，台南既有的月津港燈節、龍崎空山祭、加上今年新設的新營波光節接力登場，加上高鐵燈區的台灣燈會，讓整個台南市不論溪南、溪北，都有賞燈活動。

尤其配合台灣燈會的開幕，台灣國際蘭展與世界蘭花會議也同步登場，白天賞花、晚上賞燈，更是讓遊客讚不絕口。加上前2天的城市寶可夢活動，台南市更湧進大量來自世界各地的寶可夢迷，讓台南市的住宿一房難求，也替台南市的觀光旅遊產業，帶來無限商機。

有網友認為，台南市政府在預算資源較其他五都缺乏的情況下，接連舉辦活動，迎來大量遊客，統計活動期間創造近3百億元的經濟產值，這應也是讓市長黃偉哲能重獲網路好感度第一名的原因。