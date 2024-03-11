台南鹽水武廟文昌祭　黃偉哲為學子祈福考試皆順利

▲「鹽水武廟文昌祭」活動，於11日上午登場，市長黃偉哲特別蒞臨帶領與會人士上香祝禱，為今年應考學生們祈求考運亨通、金榜題名。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

繼熱鬧燦爛的蜂炮活動之後，舉辦第3年的「鹽水武廟文昌祭」活動，於11日上午登場，市長黃偉哲特別蒞臨帶領與會人士上香祝禱，為今年應考學生們祈求考運亨通、金榜題名，考取心中理想志願，並期許同學們認真學習、孝順父母，未來成為社會的中流砥柱。

11日文昌祭活動，有來自大新營地區的新營高中、新營高工、後壁高中、育德工家、明達高中、新東國中、南光高中、興國高中、南新國中、鹽水國中、鹽水國小、月津國小及岸內國小等13所學校學子們一起參與，由專業道長點竅門、加持智慧光讓參與學子能夠思慮清明，以助學習應考。市議會沈家鳳、王宣貿及李宗翰等議員也到場參與。

市長黃偉哲表示，父母都希望孩子能考上好學校，其實學生們也都很用功，身為地方父母官藉此機會向文昌帝君祈求，祈祝學子們都能考上好學校，都有光明的前途，同時也期許同學們不僅在學校學業好、才藝也表現好、在家能孝順父母，未來成為社會上重要的中流砥柱。

文昌帝君全稱「文昌梓潼帝君」簡稱「梓潼帝君」是保護文運與考試的神祇亦有「北孔子」、「南文昌」之說，鹽水武廟早期後殿的「文聖宮」就是合祀「孔子與文昌」的重要文人信仰，亦為考生打造心靈寄託之所，故而舉辦「月津文昌祭」，為廣大考生祈求考運亨通。

黃偉哲市長在儀式中除了上香祈福，禱念疏文，並分送道長加持的祈福鉛筆，請學子們事先寫上祈福卡，由與會來賓代為張貼在許願牆上，祭典現場擺設狀元糕、鳳梨、韭菜、青蔥、竹筍、芹菜、白蘿蔔等供品，祈福學子考運亨通、金榜題名，考取心中理想志願。

鹽水區長陳文琪表示，鹽水文昌祭已辦理第三年，獲得熱烈回響，透過文昌祭除推廣藝文風氣，永續民俗文化傳統，亦讓考生於祭典儀式中祈求考試順遂，靜心準備應考，她非常感謝武廟熱心舉辦以及學校踴躍參與，讓活動意義非凡、圓滿完成。