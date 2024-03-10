台南市政府辦人人享腎健康健走　黃偉哲呼籲重視保健

▲台南市政府為響應世界腎臟病日，特舉辦「人人享腎健康」健走活動，提倡市民朋友養成健康好生活，市長黃偉哲特出席活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府為響應世界腎臟病日，特別於10日舉辦「人人享腎健康」健走活動，透過與成大醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院、顏大翔聯合診所等合作之下，提倡市民朋友養成健康好生活，市長黃偉哲出席活動時強調腎臟維護的重要性，呼籲重視保健，期望能降低慢性腎臟疾病的發生，市議員沈震東也到場共襄盛舉。

黃偉哲表示，現代人常因高油、高鹽等飲食習慣造成腎臟功能下降，市府為喚醒民眾對於慢性腎臟疾病的高警覺性，將每年3月訂為「腎臟月」，期望民眾能夠提升自身對腎臟疾病預防及管理，來達到防患未然與早期治療的效果，並提醒市民朋友要多加留意平日飲食習慣，期望大家都能夠一起來愛腎、護腎，重視身體健康，過著開心好生活。

衛生局表示，每年3月是台南市的愛腎月，市府在這個月也辦理許多相關活動，包含社區、學校與各家醫療院所合作的多場愛腎宣導講座，提供給市民愛腎、護腎的專業建議及正確知識，且亦於「行動醫院、全民健檢」提供腎功能檢驗項目，讓民眾可以透過檢查方式更加了解自身狀況，並一起為自己的腎臟健康而努力。

衛生局指出，保養腎臟並非難事，改變日常飲食與生活作息就是第一步，並呼籲市民朋友多加留意，如有泡泡尿、水腫、高血壓、貧血、疲倦等腎臟病症狀，應盡快就醫。此外，維持健康生活型態，也要記住腎臟病預防的口訣，落實3多(多纖維、多蔬果、多喝水)、3少(少油、少鹽、少糖)、4不(不憋尿、不抽菸、不熬夜、不亂吃藥)、1沒有(沒有鮪魚肚)，如此人人皆能享有健康的腎。

今日活動特別邀請專業健身教練帶領民眾進行暖身操和健走活動，除提醒大家重視健康的重要性，更期望能培養民眾定期運動的好習慣。此外，各醫療院所也相當用心，藉由不同特色的主題攤位，如「愛腎摩天輪」、「護腎零距離，控糖保衛戰」、「愛腎護腎保健」、「拒菸護腎」及「健康促進攤位」等等，與現場民眾進行互動式遊戲，宣導腎臟相關健康知識，藉此提高大家對於愛腎、護腎的重視。