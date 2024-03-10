台灣燈會圓滿落幕創下240億產值　黃偉哲：榮耀屬於所有台南人

▲第35屆「2024台灣燈會在台南」，10日晚上閉幕，台南市長黃偉哲親手將象徵主辦權的「台灣燈會」燈籠交給下一屆主辦城市桃園市，由其副市長蘇俊賓接下，象徵正式「交棒」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第35屆「2024台灣燈會在台南」，10日晚上閉幕，在交通部次長林國顯的見證下，台南市長黃偉哲親手將象徵主辦權的「台灣燈會」燈籠交給下一屆主辦城市桃園市，由其副市長蘇俊賓接下，象徵正式「交棒」。

傳承儀式結束後，在主持人帶領下，現場貴賓與數萬名民眾一起倒數，共同觀賞主燈「龍來台灣」最後一次展演，為今年台灣燈會劃下圓滿句點。

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台灣燈會備受好評，網友紛紛前往市長黃偉哲臉書留言，許願燈會可以延長，也有台南市民投書，認為燈會成功喚起城市光榮感。台南市長黃偉哲致詞時表示，在眾人一片叫好聲當中，2024台灣燈會走入尾聲，36天展期累計突破1500萬人次到訪，為台南寫下一個新紀錄。

黃偉哲感謝交通部、交通部觀光署及所有參與這場盛事的每一個人，共同造就這場耀眼的燈會盛典，他並感謝所有參與的中央與市府團隊工作夥伴、民間企業、公協會團體、志工、義交義消與策展團隊，齊心協力把最棒的內容呈現在國人面前。

「這份榮耀，是屬於所有台南人！」黃偉哲說。為感謝1400多位志工投入，南市府也特別邀請志工代表，出席今晚在高鐵燈區舉辦的閉幕典禮 。

黃偉哲指出，這次燈會由兩大燈區互相輝映，並整合在地燈節遍地開花，同時與「台灣國際蘭展」及「世界蘭展」搭配，帶動「白天賞蘭花，晚上看燈花」熱潮。此外，還結合Hololive及Pokémon GO City等知名國際活動，創造「1+1>2」的綜效，帶動地方經濟產值。

依據台南市政府研考會委託中華電信（協力廠商山水民意調查）調查，針對「2024台灣燈會在台南」參觀之遊客進行住宿、交通、餐飲、購物及娛樂支出調查，以平均消費金額1629元計算，本次台灣燈會為台南市創造逾240億元觀光產值。

今日許多民眾把握時間攜家帶眷前來，甚至還帶著家中毛孩一起逛。來自高雄的高小姐說，由於台南是文化古都，這次台灣燈會比她過去參觀過的更有文化底蘊，來賞燈還可了解在地歷史。住台南的王小姐則說，日前一家四口來賞燈，發現白天的表演節目跟晚上的燈藝一樣精彩，尤其是傳統藝陣擊鼓演出，現場非常震撼。

這次燈會也展現台灣科技力，例如有網友聽到同事分享《眾神之門》的AR互動很酷，驚呼自己逛了幾個小時竟然沒看到，直說還要再來一趟；安平燈區的無人機空中展演，從腳本分鏡設計、路徑動畫製作，到硬體的機體設計與測試，全部由台南在地團隊包辦，讓安平夜空閃耀，成為燈會不能錯過的一大亮點，今晚閉幕空中展演，加碼推出的第四部曲，出現無人機排列出「龍耀台南 感謝有您」的彩蛋，為燈會做完美的總結。

台南市政府指出，透過本屆台灣燈會，讓國人更加認識台南以及台灣歷史，同時讓到訪的國外友人看見台灣旺盛的文化生命力。今日現場許多民眾在熄燈前依依不捨，紛紛把握機會瘋狂拍照，要留下最美好的台灣燈會印象。