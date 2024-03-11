IG正妹認了賣假貨！低單陸製衣「當韓國貨」150款退錢　粉絲錯愕

▲米粒坦承拿陸製服飾「當韓國製」來賣。（圖／翻攝自IG／honi.88）



網搜小組／劉維榛報導

在IG擁有7.9萬人追蹤的正妹賣家「Honique 米粒 」，今（11日）突然坦承7年前賣陸製假貨，「由於台灣廠商領標寫著韓國製，所以心存僥倖告訴大家是韓國商品」，更自認錯得離譜，並統計7年期間賣了150款非韓國製的服飾，開放客人私訊退款，「深深為以前不對的行為道歉，今後我也會對自己更嚴格以待。」

「Honique 米粒」在IG貼出黑畫面，文章開頭先誠懇致歉，「這邊要鄭重向支持過我的每一位朋友粉絲們道歉」，她接著說道，賣服飾是她的興趣，但6至7年前卻犯下人生最大的污點，當時出國連線前，內心總是感到焦慮，就怕沒辦法挑到完整的搭配，或是找不到CP值高的商品。

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於是她出國前，會先從認識的台灣廠商，或是淘寶挑5至10款服飾，試穿完挑出至少能搭配3、4套，「但由於台灣廠商領標寫著韓國製，所以心存僥倖告訴大家是韓國商品，非常錯誤且愚蠢的決定。」

米粒感到愧疚直呼，她真的做錯了且錯得離譜，「這個觀念舉動是很不好的，即使後來每次連線都誠實的說明，這個疙瘩也讓我的內心非常不踏實。」

對於中國剪標商品，米粒說，自從在泰國、韓國部分批發樓拿貨，發現常拿到中國製的衣服，所以她開始找跟韓國泰國同款，「希望能以更便宜的價格賣給大家，即使泰國廠商直接說是中國訂的，這也是我沒有據實以報的」，本想是替大家省錢，「覺得低單商品可以讓大家好入手，真的錯的非常嚴重也非常該罵。」

面對打著韓貨，卻是賣著低單陸貨的行為，米粒盼著粉絲能原諒之餘，也統計2016至2023年的出貨資料，「7年間非當地廠商約150款」開放買家退款，「欲退款的客人直接提供帳號私訊我，讓我將這150款全額退款。」

最後，米粒也喊話，「這份聲明除了懺悔補償外，也是想面對錯誤的過去，與保證誠實的未來，對不起！」

底下粉絲錯愕回應，「被欺騙的感覺真的很差！就是詐騙...人設太崩壞」、「有人爆料才出來道歉！買了好幾年米粒的衣服，以為的韓國製泰國製都是中國製？」「天啊！發生什麼事怎麼這麼突然」、「不管如何，跟你買衣服的品質依然沒話說，能像米粒這樣勇於承認錯誤的商家更是少之又少」、「至少米粒被爆料後不是繼續否認，誠實以對認錯是正確的，誰沒犯過錯，市場上多的是拿中國製賣韓貨價格，但誰敢承認呢」。