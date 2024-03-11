不是廖峻代言「福華牌」中鏢　9000kg「福寶」沙茶醬用蘇丹紅

▲金福華南投廠生產的「福寶牌」沙茶醬捲入蘇丹紅食安風暴。（圖／翻攝金福華食品官方網站）

記者高堂堯／南投報導

食安「紅」色風暴不止，高雄市「津棧公司」又新增檢出蘇丹紅色素辣椒粉，經查於南投縣下游業者為「金福華食品貿易有限公司南投廠」，縣府衛生局今天緊急前往稽查並封存超過13公斤原料、通知139家下游廠商回收沙茶醬等相關產品，經查有8988公斤已流向下游廠商製成「福寶牌」沙茶醬，而非由藝人廖峻代言的「福華牌」沙茶醬產品。

南投縣衛生局表示，該局接獲高雄市衛生局轉報訊息後，立即啟動調查，10日現場稽查「金福華」公司南投廠所進貨「津棧公司」辣椒粉原料有8988公斤，現場庫存原料13.22公斤予以封存；縣府衛生局指出，其他原料已全數製成沙茶醬等55項相關產品，且產品均已出貨、未有庫存。

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▲業者澄清藝人廖峻代言的「福華牌」產品並未使用蘇丹紅辣椒粉原料。（圖／翻攝「金福華食品」臉書粉專）

金福華公司則於第一時間發表聲明，表示是辣椒粉供應商提供了不當的原料，導致公司的產品受到汙染；身為受害廠商，3月1日時就已封存所有辣椒粉原料，並且取消使用該原料、改用生鮮辣椒作為原料，沒有再使用辣椒粉，「這次造成社會大眾不安，深表歉意，接下來也會配合衛生局持續追蹤、維護產品品質。」

▲南投縣衛生局針對「津棧公司」蘇丹紅辣椒粉南投下游業者進行查核。（圖／南投縣衛生局提供）

該公司業者今天對媒體說明，目前影響到的是「福寶」系列產品，包括17公斤裝和3公斤裝，通路商有小吃店、餐廳和小型火鍋店；接獲衛生局通知後，已再通知下游廠商計139家下架回收違規產品。

衛生局表示，經查「福寶系列」產品未在超商、全聯等通路上架販售，籲請民眾不必恐慌，已請業者每日回報下架回收量，強調將持續監督與管制金福華公司南投廠使用到不合格辣椒粉所產製的產品流向及回收，確保問題產品未於市面上流通販售，維護民眾食之安全。