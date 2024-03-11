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小磨坊「完美躲過」蘇丹紅！　網友衝粉專跪了：良心公司

辣椒粉,調味料,香料（示意圖／CFP）

▲小磨坊堅持食安檢驗，成為蘇丹紅風暴的贏家。（示意圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

蘇丹紅食安風暴越演越烈，從辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉，甚至是沙茶醬等，都被驗出含致癌成分的蘇丹色素。然而，辛香料品牌「小磨坊國際貿易股份有限公司」因為在第一時間拿出檢驗證明自清，以及被爆出曾霸氣退貨致癌蘇丹紅事蹟，可謂本次食安風暴的最大贏家。對此，許多網友蜂擁至小磨坊粉絲團淚謝，「良心企業」、「幸好還有小磨坊」。

「小磨坊國際貿易股份有限公司」日前一度被誤傳用到問題辣椒粉，該公司也第一時間澄清，自家產品和蘇丹紅辣椒粉品項不同，只是裝在同一貨櫃進口。

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根據《食力foodNEXT》報導，自嘲是「老實的傻人」的「小磨坊」董事長董大斌強調，公司在2017年就成立食安中心，花費近3000萬做食安檢驗，並且訂定自主風險監控計畫。以蘇丹紅為例，2021年至2023年，小磨坊總共就自主送驗了513次，總檢驗費用高達156萬元，且就算是與問題辣椒粉在同一貨櫃中，小磨坊的辣椒粉是特製規格，並非同一品項，裝櫃也有區隔。

▲▼高雄津棧公司又查獲一批毒辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄津棧公司又查獲毒辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

值得一提的是，高雄市衛生局日前更查出違規進口蘇丹紅辣椒粉的「津棧國際貿易有限公司」，其公司負責人李彥廷在中國大陸成立「龍海同記食品有限公司」，曾於2021年試圖進口青辣椒粉給小磨坊，結果小磨坊自行把關驗出蘇丹紅成分後退貨。豈料，該公司竟將遭退貨產品直接出貨給其他廠商。

針對小磨坊在這一波蘇丹紅食安風暴倖存下來，眾多網友湧入「小磨坊-美味．值得玩味」臉書粉絲團，紛紛留言致謝小磨坊自行把關食安，「謝謝貴司的堅持，我也會一直支持」、「謝謝你們有自行把關，感恩的心」、「感謝小磨坊平時嚴格把關，一個企業長久的秘訣，看小磨坊就知道了」、「良心公司」、「幸好還有小磨坊」、「謝謝你們都在全聯買你們家的調味料 好用又安全」、「真慶幸自己從學生時代就是小磨坊調味料的愛用者」、「家裡也愛小磨坊 ，尤其是萬用胡椒粉，此生摯愛」。

▼小磨坊成食安風暴贏家！網友淚謝「良心企業」。（圖／翻攝小磨坊臉書粉絲團）

▲▼ 。（圖／翻攝小磨坊臉書粉絲團）

▲▼ 。（圖／翻攝小磨坊臉書粉絲團）

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