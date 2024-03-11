不是沙茶醬！一票見「1調味料含蘇丹紅」更抖：這波根本全中

▲不只辣椒粉，還有很多調味料都有驗出相關成分。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「蘇丹紅」事件持續延燒，不只辣椒粉，包含咖哩粉、胡椒粉等調味料都有驗出相關成分。對此，就有網友不禁拋問，如果常吃外食，是不是幾乎所有人都吃過蘇丹紅了？貼文一出，不少人也紛紛直呼，「胡椒比沙茶更難防吧」、「別搞笑了，真的有人以為自己能倖免喔」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「沙茶醬中是不是=大家一定都吃到」為標題發文，提到有些人雖然吃火鍋不沾沙茶醬，但實際上，有很多外食都有添加，所以基本上還是難以避免，是不是沙茶醬中了，就等於大家都有吃過蘇丹紅了？

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貼文曝光後，不少網友都表示，「除非你100%不吃外食，不然沒有不吃沙茶這種事，你一定有吃到，你不知道而已」、「魷魚羹幾乎也會加沙茶」、「從沒吃過沙茶醬的台灣人應該很少吧」、「很多東西有用沙茶打底的」。

還有些網友認為，比起沙茶醬，胡椒粉更容易吃到，「胡椒啦，胡椒用太廣了」、「不吃沙茶也還有白胡椒，這波根本全中」、「胡椒影響很廣，油炸物還有餃子、包子」、「胡椒粉才是用最廣的，哪個店做菜不加胡椒粉的」、「沙茶的確有些人不會吃，但胡椒很難避」、「早就全中了，胡椒也有啊」。

▲金福華發布聲明。（圖／翻攝自Facebook／金福華食品）

蘇丹紅風暴延燒，金福華食品貿易有限公司南投廠也有使用到含有蘇丹紅成分的辣椒粉，且已有近9000公斤的原料製成產品流入全台。據悉，全台有近7成的餐飲業者使用金福華的醬料，對此，金福華強調目前沙茶系列的批號並無受到汙染，但若消費者有疑慮仍可協助退貨。

此外，桃園衛生局3月9日公布抽驗結果不合格產品，包含以下23款，但目前仍有一些產品正在檢驗中，未來名單可能還會再增加。

▲桃園衛生局抽驗結果不合格產品。（圖／桃園市衛生局）