竹市成立動物管制隊　持續精進動保工作

▲人員與貓咪互動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市不僅是科技城市，更是友善動物的文明城市！新竹市長高虹安表示，市府今年特別增編預算成立動物管制隊，負責執行流浪犬貓之管制、絕育捕捉與救援等任務，同時結合委外動物救援廠商執行夜間及假日勤務，完成建置24小時動物緊急救援通報機制，目前每月平均執行近百件動物救援通報案件，也感謝許多熱心民眾即時通報，大幅提升動物救援的成功機率。

高虹安也感謝志工及同仁們將收容所內的流浪動物照顧的很好，給毛孩有溫度的安置環境，成果廣受民眾肯定，同時呼籲想養寵物的民眾踴躍來收容所認養，給毛孩一個溫暖的家

高虹安表示，竹市府去年提出「動物友善環境營造改善計畫」，成果獲得《天下雜誌》「天下城市治理卓越獎」環境保護組入圍獎項殊榮，特別感謝愛心志工及同仁們的辛勞。未來市府也將持續加強相關動物保護工作，讓竹市成為兼具科技、人文、友善動物的宜居城市。

產業發展處長許智堡說明，目前竹市府在動物保護工作的推動上，除了落實寵物登記源頭管理，並嚴格執行動物保護違法案件的執法查緝，有效保障了所有動物的福利；更提供無主犬貓大體免費火化，及有主寵物大體較平價的收費集體火化服務，給所有動物們有尊嚴地走完最後一程，讓動物從出生到離開都能受到妥善照顧。另外，教育是提升民眾動保觀念及保障動物福利的根本之道，市府也增編動物生命教育預算，讓校園動物生命講座擴增為100場次，期盼向下扎根從小建立良好的動物保護觀念。

產發處表示，為了提升竹市動物友善環境，市府執行竹市寵物公園整體規劃及設計，除了現有廣受飼主喜愛的左岸狗狗公園及興學寵物公園外，後續將在竹市各區增設寵物公園，提供飼主及毛孩更多優質的戶外活動空間。去年底市府也推出動物友善標章申請計畫，廣邀竹市各行各業加入動物友善行列，並獲得店家的支持迴響，目前已有超過30個店家取得動物友善標章，一同來提供優質的友善動物環境與服務。