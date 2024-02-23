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《IN新竹》冬季號　高虹安訪台灣食安守門員「汎鍶科藝」

▲新竹市長高虹安親訪台灣食安守門員「汎鍶科藝股份有限公司」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安親訪台灣食安守門員「汎鍶科藝股份有限公司」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

時代變遷，食安議題一直是大眾關注焦點，為了扶助在地中小企業，新竹市政府自102年起推動地方型SBIR計畫，至今協助許多新創企業在各自擅長的領域發光發熱，新竹市長高虹安昨(22)日親訪這期《IN新竹》冬季號中，隱身於竹市東區的食安守門員「汎鍶科藝股份有限公司」，帶領大家一同探索「拉曼光譜農藥檢測系統」，了解這項為民眾食安把關帶來革命性的創新技術。

高虹安表示，近年來台灣食安問題層出不窮，包含巴西蛋、豬肉事件到近期的蘇丹紅辣椒粉等，民眾對於吃下肚的食品安全非常在意，市府團隊嚴格把關民眾的食品安全，除列行性針對各項食品抽驗稽查外，在學童的營養午餐更是全部使用國產可溯源3章1Q（有機、產銷履歷、CAS、QR-coad）生鮮食材（含蛋品、禽畜肉品、蔬菜等），為市民食安把關。

高虹安指出，汎鍶科藝董事長趙偉忠以其專長結合化學和光學研究，打造便攜式的「拉曼光譜農藥檢測系統」，除具有攜帶方便及快速檢測等優勢，更可檢測出逾230種政府規範的農藥殘留，加上結合大數據及AIOT管理，提供農業及產銷通路建立食品安全的自我品質防禦檢測平台，且不受時空場域限制，為使用者分析並精準判讀結果，成為民眾食安問題把關的第一線利器。

高虹安說，竹市坐擁優越的基礎設施與科學園區資源支持，更能夠專注於研究應用及創新，很高興看見企業在發展高科技的同時，不忘使用科技來為民眾把關食安，期許未來能借地利之便，將趙董事長的「拉曼光譜農藥檢測系統」導入竹市農會、果菜市場、學校等場域，在蔬果採收前進行田間採樣檢測，提早在運達市場拍賣前攔檢不合格的產品，為市民食安再添一道嚴格把關的安全機制。

此外，這期《IN新竹》還有更多竹市在地優質企業，由創業或執業成績卓越的前輩們，分享一路以來的心路歷程，除了帶領讀者了解竹市府所提供的SBIR等扶助方案外，更加深入探索這些成功企業家的辛苦血汗史，是如何將科技多方應用讓生活更加便利，並為新創團隊樹立良好的典範。

產發處長許智堡表示，市府對於企業輔導始終不遺餘力，包含地方型SBIR獎勵補助，以及香山工業區產業服務中心所提供的企業輔導資源，自去年底成立新創動能辦公室更是為竹市企業及新創提供一站式專案諮詢窗口，縮短新創企業的摸索期，成為在地企業的孵化器及加速器。

產發處表示，市府持續推動企業成長茁壯，不僅帶動竹市高科技發展，更透過企業在產業間的互相交流合作，激盪出許多精彩的火花，在提升技術與產品競爭力的同時，更成為企業進步成長的動力，並為竹市創造更多的就業機會，攜手共促竹市在地經濟與城市發展。

產發處表示，《IN新竹》自創刊以來，以年輕視角出發，希望加深讀者與新竹產業間的連結，這期冬季號以曾獲竹市SBIR補助之優秀企業為標的，介紹在地成績卓著之不同領域的佼佼者團隊企業，藉此鼓勵新創團隊或在地企業多加運用市府資源。市府將持續針對企業輔導及資源整合研議推出更多對策，希望藉由各界資源整合提供企業更多扶助及支持，帶動竹市經濟發展並吸引人才在地深耕，為台灣注入創新產業活力。

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