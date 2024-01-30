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竹市第三屆金牌農村出爐　茄苳社區角逐全國決賽

▲金牌農村香山區茄苳社區。（圖／新竹市政府供）

▲金牌農村香山區茄苳社區。（圖／新竹市政府供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市第三屆金牌農村競賽選拔，經過激烈競爭評選出金牌農村香山區茄苳社區、銀牌北區新雅社區、銅牌農村北區海濱社區，優質農村香村、水源、海山、港北等社區，金牌茄苳社區將代表竹市角逐全國決賽，爭取100萬元獎金，市長高虹安表示，感謝社區夥伴長期奉獻與打拼，為竹市打造優質農村風貌。

高虹安說明，配合農村水保署三年一次的全國金牌農村競賽，今年邁入第三屆，參加的所有社區都非常努力營造幸福永續社區，值得市府大力表揚，本屆獲選金牌農村茄苳社區以世外桃源之姿出線，不僅貢獻優美梯田稻浪大道景觀，還推動田園農耕體驗，提供傳統插秧、割稻活動，還提供割稻飯品嘗，讓民眾參與食物旅程及科技城田園美景。

產發處長許智堡表示，市府近年積極整合農村社區資源與休閒產業，發展地方深度體驗旅遊，同時藉由農村再生協助社區營造特色區域亮點，深化農村發展內涵。今年度配合農業部農村發展及水土保持署辦理第三屆金牌農村選拔賽，由農村社區自主提報參賽，評審委員依據生活、生產、生態之三生推動成果，以及總體未來發展願景的闡述，評定出金牌、銀牌、銅牌及優質農村社區。

產發處表示，金牌的茄苳社區90%是森林及農田，擁有豐富多元植栽、鳥類及多樣性昆蟲棲息等生態資源，推動「社區學校化，學校社區化」，與在地「茄苳國小」及「中華大學」鏈結，社區積極發展綠色照顧、永續發展、食農教育。

產發處指出，銀牌的新雅社區緊鄰空軍基地，社區內有永續農業教育基地，採用「自然農法」，重視生態與農業的平衡發展，並致力於社區支持型農業CSA(Community Supported Agriculture)的推動，去年導入廚餘箱堆肥技術，推動自家廚餘自家處理；銅牌的海濱社區為典型農漁業生產區，除傳統漁撈及水稻，近年更種植筊白筍與芋頭，以社區支持型農業為主軸，結合食農教育、在地特色及藝術體驗，讓區居民投入參與。

產發處說明，歡迎大家來參與新竹市農村再生歷程，給予未來的休閒好所在建議與鼓勵，成為社區推動綠色照顧、永續發展以及食農教育的助力，也能共同創造讓市民感受回家的溫馨農村風貌。

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