竹市東門市場導入美學點亮老招牌　邀民眾體驗復古風情

▲竹市東門市場更添時髦，歡迎市民朋友前來拍美照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市東門市場近日出現打卡新熱點，新竹市政府以文化美學導入設計，於市場內設置復古時髦的霓虹招牌，新舊時代風情融合吸引眾多人潮前來拍照。新竹市長高虹安表示，經濟部與竹市府攜手辦理美學導入計畫，於東門市場內新增三處充滿復古風情的霓虹招牌，更改造市場入口處的五個老舊攤位，電梯牆面也進行彩繪更新，並設計市場的專屬識別標誌，讓竹市東門市場更添時髦，歡迎市民朋友前來拍美照，體驗新舊時代融合風情。

高虹安表示，東門市場是竹市夜生活的代表，菜市場與夜間攤位共存的獨特風情更吸引許多觀光客前往，而此次美學導入計畫改善多處陳舊設施，包含市場內的老舊招牌、公共空間及入口處的破損攤位等，運用專業設計保留復古，並藉由新舊時代風情交融讓東門市場越夜越美麗，吸引眾多遊客前來一睹傳統市場的嶄新風貌。

產發處長許智堡說明，東門市場民國66年改建後，至今已逾45年，歷經轉型逐步成為竹市最知名的美食聚集地，形成白天早市、晚上美食宵夜的營業型態，而此次經濟部投入補助5個老舊攤位，選擇以早市攤商投入改造，希望可作為其它攤位的模範，進一步帶動連鎖效應，藉由政府、攤商的共同努力，讓市場環境更好，吸引更多顧客消費。

產發處補充，市場作為城市的基礎設施，供應市民各項衣食育樂，也支撐著許多家庭的經濟命脈，而東門市場除了保留市場功能外，也維繫著市民情感與記憶，透過各項市場基礎設施改善及活化政策，包含目前進行中的市場公共設施及環境改善工程，今年也將陸續辦理市場公廁改善工程、三樓空間的改善計畫等，透過市府團隊努力爭取各項計畫、進行各項創新措施，讓有百年歷史的東門市場也能老當益壯。