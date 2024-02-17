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2023新竹市國際風箏節　榮獲米蘭設計大獎銀獎肯定

▲「2023新竹市國際風箏節」突破10萬人次。（圖／新竹市政府提供）

▲「2023新竹市國際風箏節」突破10萬人次。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

去年9月於新竹漁港辦理的「2023新竹市國際風箏節」活動突破以往，首次超過10萬人次參與，大受好評，風箏節乘著強風飛向國際舞台，更首度榮獲2024米蘭設計大獎(Milan Design Awards)銀獎(silver)肯定，不僅讓國人熟知，更進一步推向國際，讓更多人認識竹市的在地魅力與特色節日。

新竹市長高虹安表示，感謝市府各局處攜手合作，讓「2023新竹市國際風箏節」寫下兩個紀錄，第一次突破10萬人次、第一次榮獲國際大獎，這是屬於所有市民共同的驕傲，也謝謝來自國際的肯定。竹市是風的城市，也是海的城市，2023新竹市國際風箏節的主題為「海想來」，結合海洋元素，除了各式海洋生物意象風箏，還有以綠色環保、愛護海洋概念的地景風動裝置藝術及各種親子手作活動，推動永續環境、以行動守護海洋理念，讓參與的遊客在體驗過後，每年都想再來，重溫風箏節的美好。

產發處長許智堡表示，米蘭設計大獎(Milan Design Awards)由全球創意平台BETTER FUTURE主辦，匯聚了來自世界各地創意人士，旨在表彰具有無限創意的設計作品，2024米蘭設計獎包括10個主類別及90多項的子類別，2023新竹市國際風箏節榮獲快閃／常設展覽及活動佈置與設計 (Pop-Ups, Display, Exhibit & Set Design)銀獎殊榮，向全世界展示源自台灣、竹市的創意與靈感。

去年風箏節活動展現竹市對於創新與永續的追求，活動整體設計圍繞著「風」、「海」、「科技」三大主題，從在地的海洋和漁港元素中汲取靈感，結合新竹獨有的強勁風勢與科技力，在空中創造了一個美麗的海洋世界，施放首度曝光的石斑魚、曼波魚及其他各式各樣海洋生物造型風箏；活動第一天傍晚上演的夜光風箏秀更是將民眾的熱情推上新高度，搭配LED燈的夜光風箏在夜空中閃動著耀眼奪目的炫彩光芒，展現科技城市魅力。

策展單位圓盛公司表示，去年風箏節在規劃設計上的挑戰，包含利用傳統風箏線搭配輕量級LED燈和IC程式，創造了創新的「夜光風箏」。每個夜光風箏根據電腦程序進行編程，呈現不同的表演模式，融合流體力學和技術，使其成為活動的最大亮點，此次能獲獎同感榮幸與開心，這是屬於全市民的榮耀。

產發處表示，除了數百隻風箏在空中爭奇鬥艷，風箏節同時策劃了一夜干DIY、魚拓DIY、手作魚類木雕等親子「漁」樂體驗活動，宣傳吃魚教育和保護海洋的概念，這些活動呼應了聯合國永續發展目標「SDG14海洋生態」，朝向永續海洋的願景邁進。今年度新竹市國際風箏節預計將於9月中旬舉辦，屆時歡迎市民朋友，親臨新竹漁港感受這場風箏盛會的魅力。本屆2024米蘭設計獎頒獎典禮，預計於4月份在義大利米蘭市舉辦。

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