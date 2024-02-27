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姊妹園「日本東武動物公園」　疫後首訪竹市

▲新竹市動物園長楊礎遠與姊妹園東武動物公園取締役社長石附栄一交換禮品。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市動物園長楊礎遠與姊妹園東武動物公園取締役社長石附栄一交換禮品。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

姊妹園疫情後首訪！今(27)日上午日本姊妹園東武動物公園取締役社長石附栄一率團到訪新竹市立動物園，由新竹市政府秘書長張治祥代表市長高虹安接待，會中除分享動物園經營心得，更針對園區設施、動物福祉、生命環境教育、動物醫療與照養、園區經營等主題方向進行實質交流，加深姊妹園深厚情誼，一同為動物保育共同努力。

高虹安表示，日本東武動物公園與新竹市立動物園於109年01月14日締結為姊妹園，是新竹市立動物園第三座姊妹園與第二座海外姊妹園，東武動物公園代表曾多次拜訪動物園，而竹市府訪團去年9月也赴日拜訪東武動物公園，由東武動物公園社長石附栄一率領幹部們親自接待，表達對竹市府訪團的歡迎與重視。

張治祥表示，新竹動物園是座小而美的都市型動物園，是觀光客來到竹市必訪的景點之一，也是竹市民眾的成長回憶。市府相當重視動物保護相關議題，積極推動各項動保政策，致力打造動物友善城市，動物園目前積極規劃推動生命環境教育課程、實行動物福利，帶領來園遊玩的大小朋友們認識動物，將生命教育、環境保護的概念落實於日常生活中，是竹市重要的生命教育場域。

產發處長許智堡表示，感謝東武動物公園代表團特別到訪，並分享園區設施、動物福祉、生命環境教育等主題規劃心得，市府從中獲益良多，也安排姊妹園參觀新竹動物園內的動物訓練與環境豐富化展示，包含河馬樂樂開嘴檢查口腔、紅毛猩猩開蔬果禮包、長鼻浣熊攀爬棲架至食物袋取食等。此外，動物園保育員也向姐妹園介紹園區目前展覽的生物多樣性標本特展，以及如何透過特展將動物保育觀念傳達給參訪民眾。許處長說，東武動物公園與新竹動物園有許多共通點，期望藉由重啟雙方參訪交流與分享照養動物相關經驗，共同提升動物福祉與觀光交流，落實竹市的動保理念。

東武動物公園取締役社長石附栄一表示，「東武動物公園」隸屬東武鐵道集團，位於埼玉縣東部的南埼玉郡，是座兼具動物園、遊樂園與水上樂園的大型休閒觀光勝地，在當地具有高度人氣，成立至今已累積五千萬人次來訪。動物園飼養約120種超過1200隻動物，其中以白老虎最受歡迎，而園區設計兼具展現動物魅力與生命教育功能，非常歡迎竹市民眾赴日旅遊時可以安排至東武動物公園參觀遊覽。

石附栄一說，在參訪中感受到新竹動物園員工非常用心照顧動物，觀察到園區空橋的設計，民眾一進動物園即可俯瞰全園區，此外，園內的動物行為訓練，讓動物們做到跟隨、開嘴、定位等簡單的行為，是值得東武動物公園學習的地方，期望兩市未來進行更深入的交流，令雙方姊妹園情誼持續升溫，共同為動物福利努力。

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