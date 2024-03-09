花蓮拼垃圾源頭減量！環保餐具清洗中心工程超前　估年底完工

▲▼縣長徐榛蔚（前左二）視察「花蓮環保餐具清洗中心新建工程」，並表示完工後將成為好厝邊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動花蓮永續發展，落實夜市垃圾源頭減量，花蓮縣環保局興建「花蓮環保餐具清洗中心」，縣長徐榛蔚要求務必如期如質完工，目前工程進度超前，預估今年年底完工。

徐榛蔚8日在副縣長顏新章以及環保局副局長饒慶龍陪同下，視察「花蓮環保餐具清洗中心新建工程」， 徐榛蔚表示，在施工介面要整合做好協調，以確保工程如期如質完工。未來環保餐具清洗中心營運後，將成為大家的好厝邊，縣長也表示，優先晉用當地鄉親，增加業機會，歡迎在地鄉親加入。徐榛蔚也指示「環保餐具清洗中心」務必做好周邊環境綠美化，提升城市美學，成為敦親睦鄰的「環保好鄰居」。

「花蓮環保餐具清洗中心」新建工程，去年7月5日 開工，今年3月6日執行泥作（裝修工程）進場前置作業及屋頂養護，截至目前為止，預定進度52.18%，實際達成 52.22%，施工進度超前0.04%，工程加設備進場設置，預計今年12月底前完工，後續待招商、設備試運轉後，預計將在114年中營運。

「永續是花蓮的日常！」徐榛蔚強調，花蓮縣政府推動的每一項政策都與永續貼近並環環相扣，花蓮東大門觀光夜市，不僅蟬聯五星級特優環保夜市，也是全國第一個推動環保餐具租借服務的夜市，更領先全國建造第一座環保餐具清洗中心，解決環保餐具清潔的問題。

「花蓮環保餐具清洗中心」配備現代化的設備，以專業的清洗運送流程，除了讓民眾及遊客能夠吃得安心外，同時減少使用一次性餐具，減少對環境的影響，每年預估也可減少約1800萬個一次性餐具，降低垃圾及回收量並減少約4500公噸碳排放量，落實在日常生活中實踐環境永續。