　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮拼垃圾源頭減量！環保餐具清洗中心工程超前　估年底完工

▲▼縣長徐榛蔚視察「花蓮環保餐具清洗中心新建工程」，並表示完工後將成為好厝邊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚（前左二）視察「花蓮環保餐具清洗中心新建工程」，並表示完工後將成為好厝邊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推動花蓮永續發展，落實夜市垃圾源頭減量，花蓮縣環保局興建「花蓮環保餐具清洗中心」，縣長徐榛蔚要求務必如期如質完工，目前工程進度超前，預估今年年底完工。

徐榛蔚8日在副縣長顏新章以及環保局副局長饒慶龍陪同下，視察「花蓮環保餐具清洗中心新建工程」， 徐榛蔚表示，在施工介面要整合做好協調，以確保工程如期如質完工。未來環保餐具清洗中心營運後，將成為大家的好厝邊，縣長也表示，優先晉用當地鄉親，增加業機會，歡迎在地鄉親加入。徐榛蔚也指示「環保餐具清洗中心」務必做好周邊環境綠美化，提升城市美學，成為敦親睦鄰的「環保好鄰居」。

▲▼縣長徐榛蔚視察「花蓮環保餐具清洗中心新建工程」，並表示完工後將成為好厝邊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「花蓮環保餐具清洗中心」新建工程，去年7月5日 開工，今年3月6日執行泥作（裝修工程）進場前置作業及屋頂養護，截至目前為止，預定進度52.18%，實際達成 52.22%，施工進度超前0.04%，工程加設備進場設置，預計今年12月底前完工，後續待招商、設備試運轉後，預計將在114年中營運。

▲▼縣長徐榛蔚視察「花蓮環保餐具清洗中心新建工程」，並表示完工後將成為好厝邊。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「永續是花蓮的日常！」徐榛蔚強調，花蓮縣政府推動的每一項政策都與永續貼近並環環相扣，花蓮東大門觀光夜市，不僅蟬聯五星級特優環保夜市，也是全國第一個推動環保餐具租借服務的夜市，更領先全國建造第一座環保餐具清洗中心，解決環保餐具清潔的問題。

「花蓮環保餐具清洗中心」配備現代化的設備，以專業的清洗運送流程，除了讓民眾及遊客能夠吃得安心外，同時減少使用一次性餐具，減少對環境的影響，每年預估也可減少約1800萬個一次性餐具，降低垃圾及回收量並減少約4500公噸碳排放量，落實在日常生活中實踐環境永續。

ET快訊
快訊／國民黨中常委選舉出爐！　前三高票曝
月領超過5萬勞保年金！　全台灣只有2位
直擊／柳演錫現身台北！　500粉絲後方追逐
勞斯萊斯被撞爛！車主霸氣「不求償」　粉專驚：根本就是話術
「5278」復活了！　站長狂刪帖子
已婚男開價「1天20萬」求包養她！私訊截圖曝光
虎爺顯靈？燒金紙驚見「虎斑行員」端坐金爐收費
台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

爭取賽事帶動地方觀光熱潮　全國語文競賽決賽11月花蓮登場

虎尾鎮長候選人林嘉弘攜手中央+縣府　為經濟發展與升格畫藍圖

花蓮清明節返鄉專車來回2班列　3／13中午開放網路訂票

雲林農業傳承力量！　青農組代表隊參賽全國農民運動會

屏東市植樹送愛「2000盆栽+1000株樹苗」　民眾熱絡響應

花蓮拼垃圾源頭減量！環保餐具清洗中心工程超前　估年底完工

金門金城鎮「第三期區段徵收工程」動土　美女團低溫穿旗袍吸睛

從中壢種到青埔！　國際獅子會300B5區600獅友老街溪畔植樹

桃園「好孕專車」首日上路千人申請　超強媽上午生產立馬遞件

泰國文化部顧問團參觀蘭展與台灣燈會　驚嘆台南軟實力

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

調皮弟對窗外野生猴做鬼臉　下秒被闖車內搶零食超驚恐

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

爭取賽事帶動地方觀光熱潮　全國語文競賽決賽11月花蓮登場

虎尾鎮長候選人林嘉弘攜手中央+縣府　為經濟發展與升格畫藍圖

花蓮清明節返鄉專車來回2班列　3／13中午開放網路訂票

雲林農業傳承力量！　青農組代表隊參賽全國農民運動會

屏東市植樹送愛「2000盆栽+1000株樹苗」　民眾熱絡響應

花蓮拼垃圾源頭減量！環保餐具清洗中心工程超前　估年底完工

金門金城鎮「第三期區段徵收工程」動土　美女團低溫穿旗袍吸睛

從中壢種到青埔！　國際獅子會300B5區600獅友老街溪畔植樹

桃園「好孕專車」首日上路千人申請　超強媽上午生產立馬遞件

泰國文化部顧問團參觀蘭展與台灣燈會　驚嘆台南軟實力

退隱30年！高凌風第2任妻現況曝光「看不出快60歲」　定居泰國當星媽

大清早公園內「露下體把玩」女學生報警　無聊男下場曝

爭取賽事帶動地方觀光熱潮　全國語文競賽決賽11月花蓮登場

「阿伯」艾夫伯武功盡失！夢想家10發三分彈轟垮攻城獅

警花深夜幽會男同事！中風夫帶宗教局殺上門　親眼目睹出軌心碎了

國民黨中常委選舉結果出爐！　陳俗蓉、王伯綸、鄭正鈐獲前三高票

清明掃墓燒金紙引燃雜草「把墳墓燒了」　台中夫妻檔挨罰3千

聚焦生成式AI、培育頂尖電商人才　台灣經貿網跨境實戰營啟動

Sandy兒子11個月大「學會自己吃飯」　她感動噴淚：突然長大了

陸提房產危機「治本之策」　堅持房住不炒：今後拚的是高質量

一包不到11元 東森幣折後最低897元

地方熱門新聞

住警器有助於逃生保命！民眾安裝以保住家平安

最高薪7.5萬！　桃園原民亮點徵才釋1,600職缺

台南市長黃偉哲施政滿意度近7成

金城鎮第三期區段工程動土！旗袍美女團吸睛

黃偉哲率台南隊參加東京食品展成果亮眼豐碩

桃園市獲選「2026台灣設計展」　主辦城市

桃園慶祝婦女節義民社福館　3處據點啟用　

桃園「好孕專車」首日上路千人申請

泰國文化部顧問團驚嘆台南軟實力

台灣燈會83歲高齡志工比手畫腳嘛也通！

道濟盃親子路跑、福德園遊會柳營分隊設攤防災宣導

台南北安路5車追撞幸無人受傷

慶祝婦女節台南歸仁地政打造友善洽公環境

稽查朝天椒細粉辣椒粉　檢出非法蘇丹色素

更多熱門

相關新聞

工地落實揚塵防制措施　守護台東好空氣

工地落實揚塵防制措施　守護台東好空氣

台東縣政府近年來積極推動慢經濟、慢生活，吸引許多企業到台東投資開發建設，而且發展建設也不忘環境保育與自然共生，縣府除督促營建業者做好各項污染防制措施，避免揚塵及環境污染，也鼓勵民眾一起關心與監督我們的環境。

年節收垃圾不收紅包　基隆清潔隊全轉捐幫助身障

年節收垃圾不收紅包　基隆清潔隊全轉捐幫助身障

萬金石馬拉松前淨灘　清880公斤

萬金石馬拉松前淨灘　清880公斤

東森響應新北造林計畫種110株樹

東森響應新北造林計畫種110株樹

淨海聯盟守護海洋　去年清理逾萬公斤海洋廢棄物

淨海聯盟守護海洋　去年清理逾萬公斤海洋廢棄物

關鍵字：

垃圾源頭減量環保餐具清洗超前完工

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

小彤胰臟腫瘤證實為惡性將樂觀治療

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

面試一半「人資已Call她現職公司」！全場罵：太87

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

碩士男年薪　遭同學酸太鳥

即／國1北大貨車追尾！2千多萬勞斯萊斯車尾遭撞爛

即／台78線火燒車　2大2小跳車脫困　

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

即／知名成人論壇遭停止解析！鄉民整排崩潰

人夫遭仙人跳　給2.6萬險遭推下山

昨與林襄靦腆自拍　蔣萬安曝回家後太太反應

更多

最夯影音

更多
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面