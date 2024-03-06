　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

萬金石馬拉松即將登場　環保局號召淨灘「清出880公斤垃圾」

▲▼ 淨灘清出880公斤垃圾及660公斤資源回收物 。（圖／環保局提供）

▲淨灘清出880公斤垃圾及660公斤資源回收物 。（圖／環保局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市萬金石馬拉松賽事3/17日即將登場，新北市環保局5日也特別響應，號召海岸管理單位及賽事相關單位超過130人一起在萬里區國聖9號山海芳園段海岸淨灘，經過一個上午的努力，共清出約880公斤垃圾及660公斤資源回收物。環保局呼籲，「源頭減量」才是守護環境、減少海洋廢棄物的根本之道。

環保局表示，新北市海岸線全長145公里，平時由海岸管理單位、認養海岸的企業團體及自主淨灘民眾等夥伴公私協力共同清理維護。為迎接萬金石馬拉松賽事、讓跑者享受乾淨閃亮的海岸風光，許多單位、團體及自發性參與的夥伴們都加入本次淨灘活動，包含交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處、海巡署第二岸巡隊、明志科技大學、在地店家山海芳園景觀咖啡廳及市府相關單位等。

環保局進一步表示，活動維持「無痕淨灘」模式，不搭設一次性舞台、不額外製作活動背板、不提供杯水，也呼應了萬金石馬拉松賽事的綠色永續精神，並同步推動綠色旅館、性別平等宣導、永續發展政策及RUN FOR GREEN認養樹活動，讓淨灘活動意義更加深刻。

淨灘過程中發現受東北季風影響帶來了許多海漂垃圾，以保麗龍、漁網具浮標、浮球及寶特瓶等廢棄物為主，其中更有逾千個的浙江浮標，多半是來自浙江漁業使用後飄洋過海到台灣各海岸段，這次淨灘也特別將其分類出來，後續將作為海廢環境教育教材使用，透過彩繪改造讓浮標變身為黑鮪魚、旗魚、飛魚等海廢藝術品。

環保局強調，除鼓勵民眾持續參與或辦理淨灘活動外，更重要的是要從日常生活中落實「不塑行動」，減少使用一次性產品、外出自備環保袋及環保餐具等，「源頭減量」才是守護環境、減少海洋廢棄物的根本之道。

▲▼ 淨灘清出880公斤垃圾及660公斤資源回收物 。（圖／環保局提供）

ET快訊
快訊／Meta全掛不孤單　YouTube也「發生錯誤」無法觀
快訊／Meta爆大規模災情　「FB、IG全登出」
Karina親自發聲道歉了　認愛李宰旭惹怒粉絲
陸網紅自創健身操69kg→40kg！　謝忻「跟跳100下」起

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

萬金石馬拉松即將登場　環保局號召淨灘「清出880公斤垃圾」

2024萬金石馬拉松即將開跑　賽前特展+運動博覽會互動展區登場

國道橋下土地無償撥用　南投市首座風雨球場落成

七連霸！桃園再獲水患自主防災社區績優縣市　紀錄片國際獲獎

節電省錢這樣做！　台南區處「節電潛力用戶座談會」桌邊專員教省電

「認識桃園之美」吳烈偉彩繪桃園五十年創作展　即起展出

地方創生學校桃園移地交流　體驗多元文化激盪創意思維

就業率逾9成5　桃園照顧服務員專班「即日起受理報名」

寒流要來了！　桃園副議長李曉鐘捐贈逾2萬包暖暖包送弱勢

嘉市警勤走社區宣導反詐　「保證獲利一定是詐騙」

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

藝人周思潔台中街頭跌倒　「正面趴地骨裂送醫」畫面曝光

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

萬金石馬拉松即將登場　環保局號召淨灘「清出880公斤垃圾」

2024萬金石馬拉松即將開跑　賽前特展+運動博覽會互動展區登場

國道橋下土地無償撥用　南投市首座風雨球場落成

七連霸！桃園再獲水患自主防災社區績優縣市　紀錄片國際獲獎

節電省錢這樣做！　台南區處「節電潛力用戶座談會」桌邊專員教省電

「認識桃園之美」吳烈偉彩繪桃園五十年創作展　即起展出

地方創生學校桃園移地交流　體驗多元文化激盪創意思維

就業率逾9成5　桃園照顧服務員專班「即日起受理報名」

寒流要來了！　桃園副議長李曉鐘捐贈逾2萬包暖暖包送弱勢

嘉市警勤走社區宣導反詐　「保證獲利一定是詐騙」

萬金石馬拉松即將登場　環保局號召淨灘「清出880公斤垃圾」

網美印度遭7人性侵「我不怪印度人」　官員給慰問金被轟無恥

2024萬金石馬拉松即將開跑　賽前特展+運動博覽會互動展區登場

國道橋下土地無償撥用　南投市首座風雨球場落成

馬斯克痛失世界首富寶座！　貝佐斯擠下他再登頂

Meta崩潰是「全面性大當機」！翟神揭48平台故障回報：尺度差很多

李強人大報告刪除「和平統一台灣」　軍費支出年增7.2％

比特幣衝破6.9萬美元！時隔逾2年又創歷史新高

2024年「普立茲克建築獎」得主出爐！桃園美術館設計師山本理顯榮獲

Meta掛了「馬斯克在X發文狂酸」　假祖克柏留言區回嗆讓網笑翻

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

地方熱門新聞

台南區處「節電潛力用戶座談會」桌邊專員教省電

七連霸　桃園再獲水患自主防災社區績優縣市　

寒流要來　李曉鐘捐逾2萬包暖暖包送弱勢

地方創生學校桃園移地交流　體驗多元

南投市首座風雨球場落成啟用

就業率逾9成5　桃園照服員專班受理報名

吳烈偉彩繪桃園五十年創作展　即起展出

2024萬金石馬拉松即將開跑

龜山警助弱勢　邀獨居男享海鮮料理

國民黨嘉義縣黨部主委　王育敏接任

南消前進艾的佳幼兒園向師生宣導居家防火

跑趴阿嬤與兒鬧彆扭　溜出門狂歡：不想回家

桃園男年前離家徘徊超商　暖警助他返家

世界蘭展貍尾蘭「佳佳樂」摘總冠軍

更多熱門

相關新聞

答應環保局長辭職？　蔣：先看完報告

答應環保局長辭職？　蔣：先看完報告

台北市長蔣萬安3月將進行小內閣人事改組，但改組前夕卻發生新北深坑大火事件，雙北市長動作慢半拍飽受民怨，外傳台北市環保局長吳盛忠不等被拔官，已主動請辭，就待蔣萬安批准，然而蔣28日卻說要等調查報告出爐。蔣萬安29日受訪時表示，深坑大火檢討報告已送至市長室；至於是否要准辭？蔣萬安僅說，一定要先看過報告。

花蓮春節垃圾爆增33% 　縣府攜手台泥加強去化

花蓮春節垃圾爆增33% 　縣府攜手台泥加強去化

局內錯愕！不等蔣萬安拔官　北市環保局長吳盛忠請辭

局內錯愕！不等蔣萬安拔官　北市環保局長吳盛忠請辭

深坑火警臭壞雙北「驗出戴奧辛」低於標準

深坑火警臭壞雙北「驗出戴奧辛」低於標準

深坑火災驗出戴奧辛　北市：低於日本基準

深坑火災驗出戴奧辛　北市：低於日本基準

關鍵字：

垃圾環保局

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

FB、IG收32萬當機報告　路透：Meta無回應

即／Meta全掛不孤單　YouTube也無法觀看

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

Karina親自發聲道歉了！　

即／Meta體系大崩潰　發言人回應了

黃金牌告價創高！專家預言有「拋金潮」

「雲霄飛車」降溫來了！急凍4天最冷跌破10度　連2天全台甩雨　

千萬發票3得主未領獎　獎金全充公

陸網紅健身操瘦29kg！　謝忻「跟跳100下」起床驚呆

Uber Eats大當機補償曝　限時折扣碼秒折30元

即／Meta體系「FB率先復活」　股價下跌1.42%

體育老師下藥性侵男大生　遭重判7年半

女取貨被冒領　2人同姓名+手機末3碼也同號

更多

最夯影音

更多
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴
胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面