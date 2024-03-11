1歲童被餵廚餘綁成木乃伊虐死！親友曝招魂時就知道：兇手不只2人

▲一歲童遭虐慘死，親友發文。（圖／翻攝親友臉書）

記者陳韻如／台北報導

北市驚傳恐怖虐童！一對劉姓保母姊妹2023年底一起照顧1歲大男童凱凱(化名)，卻涉嫌施暴，活活把凱凱凌虐致死。對此，男童家屬憤怒在臉書公布保母惡行，控對方「每天24小時把凱凱綁在椅腳］、「10根指甲都被拔光光」、「生殖器被燒到黑掉」等，讓他氣得痛罵，「劉XX、劉OO你們真的不得好死」。

凱凱親友在臉書發文揭露保母姊妹惡行，指出因凱凱生母無撫養能力而拋棄撫養權，在法院宣判後，小孩就必須轉出到兒福聯盟指派的保母那等待領養，但沒想到，自從凱凱從兒福聯盟轉出後，社工就不給探視，直到4個月後再見到凱凱，卻已體無完膚。

親友指出，「每天24小時把你綁在椅腳，讓你連睡覺都站著睡，且每天只給你喝一杯餿水，你的身體體無完膚，牙齒被打到剩下8顆不齊全的，保母還說是你自己去撞牆的！生殖器被燒到整個都黑掉了，還說是你自己抓的！10根指甲都被保母拔光光，保母也說是你自己咬的！」

親友痛心表示，凱凱的腿被打到嚴重變形骨折、整個顱部被打到都是瘀血，還有不明外傷，「我們都知道你很痛！種種的一切我們都知道了！現在你不痛了，好好的去當小天使吧！剩下來的我們會幫你討回公道！」文末也忍不住痛批，「「劉XX、劉OO你們真的不得好死」。

▲虐童保母。（圖／記者劉昌松攝）

親友還提到，他們到案發現場招魂時，「他們整家人面對我們去招魂，真的依然一副不以為然的樣子，開口閉口都是不知道！絲毫感覺不到任何悔意根歉意！」讓他不禁懷疑，「兇手肯定不是只有保母跟她妹妹」、「況且那麼狹小的空間，我真的無法相信會聽不到看不到？」

此外，檢方調查發現，劉姓保母時常把虐待凱凱的心得分享給妹妹，且只要外出就會由妹妹接應照護，檢警懷疑事發後，妹妹為了躲避刑責，與其他家人勾串，企圖營造凱凱自己摔傷等假證詞，因此再將劉姓保母的妹妹聲押獲准，全案正由檢察官持續偵辦中。