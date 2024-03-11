9000kg蘇丹紅製成醬料銷全台！消費者崩潰求退貨　金福華回應了

▲金福華生產的醬料、調料也捲入蘇丹紅食安風暴。（圖／翻攝臉書／金福華食品，下同）

記者莊智勝／台中報導

蘇丹紅風暴不斷延燒，金福華食品貿易有限公司南投廠也遭波及，使用到含有蘇丹紅成分的辣椒粉，近9千公斤的原料製成產品流入全台；據了解，全台有近7成左右餐飲業者都使用金福華的醬料、調料，如今爆發食安疑慮，廠商也緊急發出聲明致歉，強調目前販售的批號並未受到汙染，但若民眾有疑慮，願意協助處理退費。

據悉，高雄的津棧國際貿易公司進口含有蘇丹紅的辣椒粉，其中有8988公斤流向了金福華食品貿易有限公司。南投縣衛生局獲報後前往稽查，發現原料只剩下13.22公斤，於是緊急封存剩餘的原料，至於其他的原料，則已製成沙茶醬等55款產品，且全數出貨、沒有庫存，銷往全台139家廠商。

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金福華是相當知名的品牌，在台灣有「料理界的中央廚房」等稱號，旗下的沙茶醬品牌更有藝人廖峻代言，且根據週刊先前報導，全台有超過7成的餐飲業者都是金福華的客戶，如今出現食安問題，讓外界感到擔憂。

▲金福華聲明。

對此，金福華第一時間發表聲明，表示是辣椒粉供應商提供了不當的原料，導致公司的產品受到汙染。身為受害廠商，1日的時候就已封存所有辣椒粉原料，並且取消使用該原料、改用生鮮辣椒作為原料，沒有再使用辣椒粉，「這次造成社會大眾不安，深表歉意，接下來也會配合衛生局持續追蹤、維護產品品質。」

在聲明曝光後，消費者紛紛湧入金福華臉書粉專留言要求退貨；金福華也回應，強調目前沙茶系列的批號並沒有受到汙染，但如果消費者還是有疑慮，可以私訊臉書粉專，將會有專人協助退貨事宜。

▼消費者湧入臉書粉專留言要求退貨，小編也回應，請民眾私訊粉專，將會有專人處理退貨事宜，即便開封使用過也可以退。