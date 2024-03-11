蘇丹紅流竄引爆食安風暴！法務部長蔡清祥：嚴辦嚴追

▲法務部長蔡清祥針對蘇丹紅事件，強調將責成各地檢署嚴加查辦。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

致癌物「蘇丹紅」引爆食安危機，造成國人恐慌。法務部長蔡清祥11日受訪時表示，已經召集相關地檢署，要擴大查辦上游廠商，依法嚴辦；另外也要追查下游流向，依法偵辦。此外，他也呼籲廠商要負起社會責任，將問題商品下架、回收。

蘇丹紅全台流竄，因高雄津棧公司進口的辣椒粉檢出蘇丹紅，清查後發現有8,988公斤的違規辣椒粉，流向南投的金福華食品公司。而有「料理界央廚」之稱金福華公司，更將近9千公斤的違規辣椒粉製成沙茶醬等55款產品，銷往全台139家下游廠商，全台都有可能吃到蘇丹紅。

對於蘇丹紅引爆的食安問題，法務部長蔡清祥表示，「上禮拜我就責成台高檢署，要召集現在已經在偵辦中的新北地檢署、雲林地檢署、高雄地檢署以及今天早上的南投地檢署，就他們所偵辦的案件，要擴大偵查。對於所涉及到上游的廠商、進口的廠商，一定要依法嚴辦。對於流向下游的部分，要請他們來追查，跟地方的衛生局，以及中央的食藥署，共同合作，希望瞭解清楚以後，依法偵辦。我剛剛從高檢署回來，瞭解到他們都會全力以赴。」

蔡清祥也對涉案的廠商提出呼籲，「所有有使用到蘇丹紅的加工廠商，一定要發揮社會的責任，務必要回收或下架，有購買到食品添加物的，知道是不法、危害身體的，也不要再使用，否則會涉及到責任的問題。」

最後，蔡清祥對於這些黑心食品，也說出重話，「對於摻偽的行為，如果明知道它是危害身體的添加物，卻仍然使用的話，刑度或處罰太輕的話，我們會建議主管機關加重處罰，共同維護國人的食品安全。」