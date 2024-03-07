3月11日龍抬頭吉日！12生肖皆獲神龍加持　鼠有貴人、蛇財運旺

圖文／CTWANT

今年3月11日是農曆二月初二，適逢民俗「龍抬頭」時節，相傳也是土地公生日。清水孟國際塔羅小孟老師表示，這天對於12生肖來說，會是神龍加持、運勢高漲的吉日，不同屬相的人，會在不同方面受到加持。

生肖鼠：貴人亨通，被人幫助

生肖牛：口福旺盛，吃福抬頭

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生肖虎：打敗小人，創業大發

生肖兔：健康亨通，疾病治癒

生肖龍：感情加溫，情感變佳

生肖蛇：財運滾滾，投資暢旺

生肖馬：套牢解套，主管重視

生肖羊：減肥成效，外形亮眼

生肖猴：人際加分，拓展人脈

生肖雞：業績提升，績效抬頭

生肖狗：負面情緒，通通遠離

生肖豬：家庭和樂，誤會化解

針對龍抬頭傳說，小孟老師指出，古時武則天廢唐立周稱帝，玉帝得知勃然大怒，便讓海龍王3年不可以下大雨。後來龍王心憫民間，就趁玉帝不在降了一場雷雨。玉帝得知後將龍王趕出天庭，還把龍王困壓山下，百姓得知此事為了感謝龍王降雨，天天跪求上天寬恕龍王，最後終於感動玉皇大帝，便在農曆二月初二解封龍王，民間感恩龍王獲釋，就有「二月二，龍抬頭」之說。

◎民俗說法，僅供參考。

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