結婚40天閃離！女抓包老公出軌「小三是伴娘」　手機藏親密片

▲女子抓包老公出軌，小三就是老公邀來擔任伴娘的女子。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子剛與丈夫結婚，但她不但抓包老公出軌，還發現出軌對象是婚禮上的伴娘。其實她早在拍攝婚紗照時，就發現丈夫手機有與小三的親密影片，沒想到兩人婚後繼續藕斷絲連，老公最終惱羞成怒提出離婚要求，讓兩人這段婚姻只維持40天就告吹。

星洲網報導，女子西蒂與丈夫交往4年才決定結婚，老公非常愛車，兩人約會期間經常出席車迷聚會，也是因為這樣才認識這名小三。老公經常邀請這名小三一起來聚會、非常瞭解小三的飲食習慣，這讓女子心生懷疑，但面對這一切，丈夫只說對方只是好友。

在這之後，老公提議讓小三在婚禮上擔任伴娘，西蒂接受了，但沒料到的是，當她與丈夫正在拍攝戶外婚紗照時，無意間解鎖他的手機，居然發現手機裡有他與小三的親密影片，當下立刻跟他對峙。

▲西蒂透過臉書揭露丈夫對她不忠。（圖／翻攝自星洲網）

當時老公解釋，一切都是誤會，親密影片的用意只是要讓對方的前夫忌妒。西蒂稱，「以女人的直覺一定不會有錯，最後老公招架不住，承認和那女人有染，但向我保證，他不會再聯繫對方。」

西蒂後來與老公順利完婚，但卻沒想到婚後抓包老公和小三藕斷絲連，當她再一次檢查他的手機時，丈夫惱羞成怒提出離婚，稱那名女子更懂他，所以不想繼續這段夫妻關係。最終兩人的婚姻只維持40天，西蒂透過臉書揭露丈夫對她不忠。