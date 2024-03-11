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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨批中市府標售捷運聯開宅　「燕子不動產」成漲房價幫凶

▲民進黨發言人吳崢、台中市議員江肇國、黃守達、青年代表楊先驊召開「賣地賣房放生社宅 台中居住正義一場空」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨今天開記者會質疑盧秀燕「賣地賣房」。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對台中市交通局上周透過Facebook標售捷運聯開宅，民進黨中央今（11日）舉行選後首場記者會，批評台中市長盧秀燕化身「燕子不動產」，罔顧市民的居住正義。發言人吳崢指出，盧秀燕市府不斷出售可以作為社會住宅的用地，成為推升房價的幫兇，與宣稱要達到的「居住正義」目標越來越遠。

民進黨今天下午在中央黨部舉行「賣地賣房放生社宅，台中居住正義一場空」記者會，包括吳崢、台中市議員黃守達、江肇國、青年代表楊先驊等人共同與會。

吳崢指出，盧市府上任以來標售總值新台幣504億元的土地，3月初又標售底價超過200億的百餘筆土地，合計已標售高達724億元土地，相對於民進黨籍的前市長林佳龍時期，只標售75億多，達近10倍之多，甚至林佳龍及國民黨籍前市長胡志強兩任市長所標售土地金額，仍遠不及盧市府的土地金額。

吳崢批評，台中市政府執意將聯開宅標售，無視市民對社會住宅的需求，盧秀燕選舉時高舉居住正義口號，喊要為年輕人興建社會住宅，但事實是不斷出售可以作為社會住宅的用地，坐實網路上諷刺打響的「燕子不動產」名號，成為推升房價的幫兇。

江肇國表示，盧秀燕在上任的前半年大舉拋售1萬2千坪超過60億元的抵費地及配餘地，2019年拋售土地金額高達263億；抵費地及配餘地的處分不需要經過議會議決，可由市府自行決定辦理，造就盧市府大肆變賣土地的狀況，此外，這些短期提高公共收益假象，實質是墊高台中市的房產。

江肇國強調，今年3月7日所標售的13期、14期市地重劃區抵費地，這123筆土地底價超過200億元，底價定價高於周遭市價高近2成，結果共標脫48筆土地、溢價比約107%。13期「昌明段」106地號土地，標脫單價99.9萬元，每坪直逼百萬元創下新高，未來這塊地只有有超過每坪百萬售價，難道這不會墊高台中市土地、房屋價格嗎？

江肇國批評，這明顯造成台中市成為雙北以外「房價所得比」最高的縣市，去年第三季房價所得比11.74較前一年同季增加0.4倍，增幅更是六都最高，反觀人口密度最高的雙北，房價所得比卻能有效控制、甚至下降，台中房價所得比還在上漲的兇手就是「燕子不動產」。

黃守達則質疑，盧市府的「燕子不動產」急著標售土地，除了會拉高周圍房價，更會減少社會住宅的可能性，而且，中央其實已經優先提供國有地給台中市興辦社宅，包含西屯等4處社宅全是國有地、沒有市有地；盧秀燕不斷宣稱台中社宅興辦進度超標，更嘲諷中央一戶都沒有蓋，根本抹煞中央對台中的支持，只顧搶政績。

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