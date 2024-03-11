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大陸 大陸焦點 特派現場

譚德賽示警「X疾病」爆發！陸：會總結新冠經驗「下好先手棋」

▲▼WHO,譚德塞。（圖／路透）

▲世界衛生組織總幹事譚德塞。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

世界衛生組織總幹事譚德塞近日就「X疾病」爆發的可能性發出警告，稱新的病原體和流行病的爆發「只是時間問題，而不是是否會爆發的問題」。對此，大陸國家疾病預防控制局局長王賀勝9日在北京表示，雖然「X疾病」的發生很難避免，但由此引發的大流行是可以防範和應對的。

據《大皖新聞》報導，十四屆全國人大二次會議民生主題記者會當日舉行。王賀勝解釋說，「X疾病」並不代表某種具體疾病，是由未知病原體引發可能導致全球大流行的傳染病，其發生發展存在很大的不確定性。

「認真總結借鑑新冠疫情的防控經驗，會同相關部門提前謀劃，下好先手棋，打好主動仗，以準備工作的確定性，來應對傳染病大流行的不確定性」，王賀勝說，中國將建立健全法律法規體系、多管道監測預警體系、應急預案體系、科學防控體系、群防群控體系。

據南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛表示，世界衛生組織早在2018年就提出了「X疾病」的概念，主要是為了引起全球對新出現的病原體或變異病原體的重視，盡可能避免或減少它們對人類的危害。

趙衛稱，目前，新冠病毒感染與「X疾病」最相似。因此，我們要對新冠疫情防控工作進行及時總結，這有助於未來更好地應對「X疾病」。由於人類活動的不確定性以及病原體變異的不定向性，我們很難準確預測未來「X疾病」的出現時間，但從長遠來看，未來「X疾病」一定會在某地發生。

趙衛強調，公眾無需擔心「X疾病」。但是，由於「X疾病」具有未知性，流行初期可能存在傳染源或傳播途徑成謎的情況，第一時間就確定最適當的個人防護方法是相對困難的。

趙衛表示，「X疾病」的病原體具有未知性，增加了預防和治療的難度。因此，疾控機構首先需要提升公共衛生應急能力，包括建立未知病原的檢測技術，形成更敏感有效的監測預警網路，儲備充足的個人防護裝備；其次，提升醫務人員的臨床救治水準和服務能力，能夠應對突發的醫療需求激增的情況；最後，提升新疫苗的研發技術和生產能力，能夠在「X疾病」爆發後在人群中快速建立免疫屏障。

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