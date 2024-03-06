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今年首見幼兒染新冠亡　屏東衛生局籲幼兒儘早接種XBB疫苗

▲屏東縣政府衛生局呼籲家長儘快攜帶幼兒接種XBB疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府衛生局呼籲家長儘快攜帶幼兒接種XBB疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

疾病管制署5日公布今年首見兩例，分別為1歲及6歲女童罹患新冠，併發腦炎及肺炎不幸死亡病例。屏東縣政府衛生局呼籲家長儘快攜帶家中幼兒接種新冠XBB疫苗，以及早獲得保護力。

依據疾病管制署的監測，國內COVID-19疫情處高原期，上週(2/27-3/4)新增523例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一週(2/20-2/26)新增648例下降，併發症中65歲以上長者占79%；另上週新增70例死亡病例，較前一週新增78例下降，死亡個案中65歲以上長者占90%；另有兩例兒童死亡病例，為今年首見，分為別新冠併發腦炎及肺炎不幸過世。

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衛生局長張秀君說明，屏東縣新冠XBB疫苗全齡層及65歲以上施打率雖為全國第一，惟目前屏東縣6個月以上至4歲幼童新冠XBB疫苗接種率偏低，而接種新冠XBB疫苗可提供良好保護力，呼籲家長儘速攜帶幼童至所在地衛生所或合約醫療院所接種，另提醒6個月以上至11歲兒童依核准適應症，應接種莫德納XBB疫苗， Novavax XBB疫苗則為年滿12歲之核准適應症。

衛生局提醒，預防呼吸道傳染病應注意個人衛生，落實勤洗手、戴口罩，儘快接種疫苗，如出現發燒或急性呼吸道症狀時，勿自行服用成藥，應儘速就醫，就醫時要主動告訴醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形等資訊，並遵循醫囑治療，就醫後宜盡量在家休息，減少出入公共場所，避免病毒傳播。相關疫苗資訊請洽各衛生所或上衛生局官網查詢。

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