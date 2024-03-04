41歲工程師確診暴瘦10Kg　竟是病毒攻擊胰臟患「新生糖尿病」

▲一名年輕工程師確診新冠後2個月內暴瘦10公斤，到院檢查赫然發現，竟是病毒攻擊胰臟導致新生糖尿病。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

確診新冠肺炎後不少人出現後遺症，但中港澄清醫院日前接獲一位41歲男性工程師求診，該名工程師一年半前確診新冠肺炎後兩個月體重爆瘦10公斤，出現多吃、多喝、多尿現象，飯前血糖值飆到425 mg/Dl，到院求診發現是所謂的「新生糖尿病」。澄清醫院中港院區家醫科蔡崇煌表示，這極大可能是新冠肺炎病毒攻擊了胰臟細胞，削弱細胞生產胰島素能力，導致罹患新生糖尿病，若未及時治療，可能會轉變為糖尿病酮酸中毒，造成生命的危險。

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▲蔡崇煌也提醒曾經感染過新冠肺炎的民眾，如果突然體重減輕、出現多吃、多喝、多尿的症狀時，應及時求醫。（圖／記者游瓊華翻攝）

蔡崇煌強調，由於該患者沒有家族性糖尿病史，本身體重正常，三年前的健康檢查血糖正常，高度懷疑他的糖尿病與感染新冠肺炎有關，因為新冠病毒不但能感染心臟、肺臟、肝臟、腦部，也能削弱胰臟細胞生產胰島素的能力，而罹患糖尿病。

蔡崇煌補充，美國在7000萬筆的大數據中，發現有約60萬得到新冠肺炎個案，在180天內出現新生糖尿病，換句話說，一百位感染新冠肺炎，至少會有1到4人可能出現糖尿病，嚴重者甚至也會出現糖尿病酮酸中毒，造成生命的危險。

所幸罹病工程師在服用藥物一段時間後，血糖很快就得到控制，蔡崇煌也提醒曾經感染過新冠肺炎的民眾，如果短期間突然體重減輕、出現多吃、多喝、多尿的症狀時，應及時求醫做進一步檢查和追蹤，降低對胰臟的急性傷害。