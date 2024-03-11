比亞迪創辦人王傳福遭爆「出軌女高層」　私生子居美國

▲比亞迪創辦人王傳福（中）婚內出軌公司女高層李珂（左：短髮藍衣）。（圖／翻攝自X／徐老貓）

記者鄭思楠／綜合報導

據《央視》報導，據2023年第4季度統計數據，大陸知名汽車品牌比亞迪擊敗特斯拉，登頂全球最大純電動汽車製造商，成為大陸力挺的「國貨之光」。不過，大陸頂級機車俱樂部創始人張小雷日前拍影片，實名舉報比亞迪創辦人王傳福婚內出軌公司女高層李珂，另外更曝光兩人的私生子女更擁有美國國籍、參與比亞迪業務。

中國鬆散科技創辦人、「機車大佬」張小雷9日拍片稱，王傳福在已婚狀態下，在美國和公司高層李珂同居，兩人還育有一對子女William Wang、Alice Wang，且子女均為美國國籍，私生子更開始參與比亞迪業務。

他稱，「擔憂數百萬比亞迪車主的個人資料和道路訊息將被美國掌控。」另外，張小雷透露，王傳福不僅在美國擁有多處豪宅資產，更從未向大陸證監會和股民通報實情，嚴重違紀。

該舉報影片很快就在陸網引起軒然大波，不過很快就「被消失」。

張小雷還在微博帳號「鬆散小雷」上發文稱，「出來證明自己，要不就就此事訴我啊，別老刪啊。」他還表示，「深圳紀委已受理，實名舉報（附證材）！三個多月了，應該很快有結果，一起等！真的假不了，假的真不了，我相信國家，我對我的言論負責！」

目前，對於張小雷的實名制舉報，比亞迪和王傳福皆未回覆。根據公開資料顯示，李珂是比亞迪的元老級人物，早在1996年就已加入比亞迪公司，現任比亞迪副總裁。

▲張小雷還在微博帳號「鬆散小雷」上發文。（圖／翻攝自微博）

此前，據《野馬財經》2023年9月報導，9月20日，微博用戶「鬆散小雷」發消息稱，鬆散科技（北京）有限公司（簡稱「鬆散科技」）已經向深圳市中級人民法院起訴比亞迪，案由為「合同糾紛」。

微博內容顯示，鬆散造車20餘年，投入全部資金2.35億元（人民幣，下同）委託比亞迪代工，但比亞迪卻延遲交付長達25個月，而且最終交付的還是配件不合格、環保隨車清單造假、未作RDE實驗的「違規品」。

張小雷稱，這些「違規品」讓鬆散手握來自全球的數萬台訂單卻無法前行，並指責比亞迪「完全沒有契約精神，恃強凌弱，霸王條款，不顧合作夥伴死活」，這樣的「帶頭大哥」誰敢和你「在一起」。

同時，張小雷還將上述資訊上傳到了個人抖音號，但比亞迪的反擊隨之而來，並成功將影片投訴下架。比亞迪在投訴內容中表示，「經核實，影片中提及闡述的合作內容、合同約定、車輛試驗與事實嚴重不符。影片作者罔顧事實，採用『帶節奏』的形式惡意引導輿論、干涉正常司法程序，且已經對比亞迪品牌造成了嚴重的負面傷害，侵犯了我司名譽權。」