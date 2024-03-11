柯建銘開啟「戰鬼模式」　謝克洋曝要找破口：藍委們要小心

▲左民進黨團總召柯建銘，右國民黨團總召傅崑萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨團總召柯建銘自選會頻頻對在野開火，日前再轟國民黨團素質差。對此，國民黨立委謝龍介姪子謝克洋分析，柯建銘在這一屆立法院特別燥，藍營的立委提出任何質詢、法案，通通都會被他貼上負面標籤，目的很簡單，就是測試誰是藍營的破口，藍營的委員們要小心，之後只會有更多攻擊。

柯建銘近日開砲，稱國民黨立委素質之差30年僅見，而且差得很整齊，每次質詢違憲違法言論謬論百出，8日立法院院會處理完報告事項，所有國民黨團及民眾黨團提出的國會改革、毀憲亂政法案，全部付委，這些提案內容除可謂毀憲亂政、莫此為甚、「太離譜了」之外，他想到兩句台語，就是「落氣落觸、卸世卸眾」，國民黨盡洪荒之力，集違法違憲之極，在世界政治史，可上金氏世界紀錄。

謝克洋說，柯建銘現在開啟戰鬼模式，上一次看到他這麼焦躁的情況，就是在新竹市長競選的時候，平時鮮少受訪的柯建銘，頻頻上媒體開砲，對高虹安的攻擊一天比一天猛。這一屆立法院民進黨失去過半數的機會，柯建銘已經沒有本錢像過往一樣，用人海戰術強勢通過各種法案，於是選擇主動進攻全面性地攻擊藍委。

謝克洋表示，從發文批評國民黨立委牛煦庭、廖偉翔、翁曉玲的質詢以外，就連葛如鈞、陳菁徽等人提出的法案，柯建銘就是要把立法院變成戰場，把所有民進黨執政不力的情況通通推給國民黨，怪國民黨永遠在扯後腿。

謝克洋指出，柯建銘的目的很簡單，成為主戰場的總指揮，連未來的總統賴清德就任以後都要看他的臉色，藍營的委員們要小心，接下來的攻擊只會更多，千萬別被一波帶走。