怒轟陳耀祥「不要辯」！翁曉玲要求提交鏡電視經費　遭藍召委駁回

▲立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院交通委員會今（11日）邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員陳耀祥列席報告業務概況，並備質詢。藍委翁曉玲批評，NCC業務報告照抄去年內容，陳耀祥回應，NCC是監理機關，業務是延續，內容自然會有延續的部分。翁曉玲再要求陳耀祥提供鏡電視經費時，遭陳耀祥以「涉及營業秘密」拒絕，讓翁曉玲爆氣，「不是營業秘密！不要跟我辯！」召委陳雪生此時打斷，請翁針對重點部分，因為每一項都要來的話，確實有點狀況。

翁曉玲質詢時提到，「我看過上一個會期的報告，跟今天這份幾乎標題都一樣，你陳耀祥是怎麼帶領NCC？」陳耀祥回應，業務架構就是持續性的。

翁曉玲又說，報告內容跟標題應該要不同，否則說的架構，乾脆你寫廣電三法就好，翁再問，這八年你的主要建樹是什麼？陳耀祥答詢，包括電信5G的建設，電信事業的合併，整個廣電秩序的建立；翁曉玲轟，大家會想到的只有下架中天，還有護航鏡新聞台的設立，放任三立入股中嘉，這就是大眾對你的印象。

翁曉玲說，現在來做口試，目前換照程序中，諮詢委員名單有公開嗎？為何不公開？在諮詢委員會議已經法制化，應該都要公開，不公開就是不敢公開，代表中間安插自己人，不敢讓諮詢委員有權責相符的態度，這名單我現在就要求公開！另外，撤銷NCC處分，有做處理嗎？陳耀祥問是哪一件？中天案已經上訴了。

翁曉玲質詢再炮轟，不要忘記，你們準備國賠79億嗎？陳耀祥則說，北高行已經駁回了！翁曉玲則持續打斷，「現在縱使再上訴，但也沒有敗訴的可能啊！要賠償時會賠償嗎？請好好做準備！」當時給鏡新聞有附加12項負擔，有一一去查核嗎？鏡新聞有駐外記者嗎？陳耀祥回應，這是事務性的，翁曉玲喊，請業務單位回答，每年的駐外經費有給NCC查核嗎？都不用叫他們提供嗎？回去好好看看你們做了哪些負擔，居然可以如此放縱鏡新聞！陳耀祥反駁，製播跟政論節目都有去處理啊！翁曉玲則嗆，誰在跟你講這個。

最後，翁曉玲要求，對於鏡新聞的經費都要送給立委們參考，陳耀祥說這涉及營業秘密，那是人家公司的預算，翁曉玲提高音量質疑，這涉及公益，「不是營業秘密！不要跟我辯！」召委陳雪生這時打斷，請委員針對重點部分，每一項都要來的話，確實有點狀況，翁曉玲解釋，「我只是要求鏡新聞，要知道陳耀祥是不是護航鏡電視！若沒有送就是心虛！」陳雪生最後裁示，會後再做說明！

