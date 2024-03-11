捷克模特兒奪2024世界小姐后冠　印度主辦「各國佳麗嗨跳寶來塢」

▲捷克25歲佳麗皮斯科娃（Krystyna Pyszková）成為2024年世界小姐出爐。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

2024年世界小姐出爐，來自捷克的25歲佳麗皮斯科娃（Krystyna Pyszková）奪得后冠。這場選美盛事睽違28年在印度舉行，主辦單位向全球廣大觀眾展示了印度豐富多彩的文化、傳統、藝術，112國佳麗也紛紛穿上融入地主國元素的繡花服飾，隨著寶萊塢音樂跳舞。

▼2024年世界小姐舉行於印度孟買。（圖／路透）

CNN、美聯社等外媒報導，皮斯科娃擊敗另外111名佳麗，成為第71屆世界小姐（Miss World 2024），「被加冕為世界小姐是夢想成真。我很榮幸能夠在國際舞台上，代表自己的國家，以及世界小姐的價值觀。」她也是繼2006年以後，第二位來自捷克的世界小姐。

▲皮斯科娃不僅是高材生，還多才多藝，致力慈善。（圖／翻攝Instagram@krystyna_pyszko）



皮斯科娃是一名模特兒，曾在布拉格查理大學（Charles University）就讀法律，目前也在攻讀管理學位。她在藝術學院接受9年培訓，擅長長笛與小提琴演奏，精通英語、波蘭語、德語、斯洛伐克語，同時致力於慈善事業，成立基金會在坦尚尼亞辦學。

皮斯科娃在健身、容貌、才藝、演講等一系列預賽中，很快脫穎而出，關於國際情勢的即時問答，也沒有被難倒。被問及女性醫療保健問題時，她談到消除月經羞辱與汙名化，「成為一名女人是個禮物」，月經不應該是禁忌話題。