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清華「理工女」奪選美大賽冠軍　霸氣喊話：用自信大方美麗打破偏見

記者魏有德／綜合報導

第72屆世界小姐中國區選拔賽20日在雲南大理落幕，北京清大的研究生洪昊昀一舉拿下最強人氣冠軍和東部賽區冠軍兩項殊榮。打從決定參賽後，洪昊昀面對包括家人朋友在內的不少質疑，對此，她霸氣回應稱，「想通過這種自信健康大方的美麗，打破人們傳統意義上，對理工科女生的偏見。」

▲「理工女」洪昊昀拿下第72屆世界小姐中國區最強人氣和東部賽區冠軍。（圖／翻攝環球網）

▲「理工女」洪昊昀拿下第72屆世界小姐中國區最強人氣和東部賽區冠軍。（圖／翻攝環球網，下同）

《浙江新聞》報導，在才藝表演節目中，洪昊昀選擇「花木蘭主題曲」《自己》和英文版本花木蘭主題曲。洪昊昀爸爸說，女兒有家國情懷、也有俠女風範。

據了解，洪昊昀2017年被清華大學機械、航空、動力專業大類錄取，在大二時便發現對計算機（電腦）更感興趣，遂轉系成功進入清大計算機系，還進入清華計算機系知識工程實驗室，提前與研究生學長姐們一起從事機器學習、深度學習、知識圖譜、認知工程等人工智能方向的科學研究。

▲「理工女」洪昊昀拿下第72屆世界小姐中國區最強人氣和東部賽區冠軍。（圖／翻攝環球網）

洪昊昀在2021年底成功保研，並在一年後提前錄取，成為MBZUAI簽約候讀博士（四年制全獎直博），師從世界頂尖人工智能（AI）科學家、MBZUAI首任校長邢波教授，準備在今（2023）年夏季入讀人工智能（機器學習）博士。

對於投入選美大賽，洪昊昀表示，世界小姐比賽被譽為選美界的奧林匹克，它的宗旨是樹立傑出的女性榜樣，幫助飢餓殘疾兒童，促進世界和平，「這會是一場充滿正能量的、獨特的人生體驗。」

▲「理工女」洪昊昀拿下第72屆世界小姐中國區最強人氣和東部賽區冠軍。（圖／翻攝環球網）

洪昊昀認為，來自家人和朋友的質疑擔心，主要在於他們更看重參賽的結果，能夠對未來有什麼樣的幫助，「但事實上我更看重備賽的過程，在備賽的過程中，我有進行全面系統的形體訓練，並且每天都有進行科學的健身，從而獲得了非常健康的生活方式。」

洪昊昀強調，想通過這種自信健康大方的美麗，來打破人們傳統意義上，對理工科女生的偏見，「沒有人是需要被他人定義的，我不在乎別人說，科研工作者應該什麼樣，或者女孩應該什麼樣，所以我在這裡分享了我的想法，只要我們每個人都朝著自己喜歡的樣子，勇敢去走就可以了。」

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