今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌一次看

▲「龍抬頭」土地公生日。圖為香火鼎盛的中和烘爐地。（圖／資料照／記者許靖騏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

今天是農曆2月初2民俗上「龍抬頭」的日子，也是土地公福德正神的生日。對此，清水孟國際塔羅小孟老師提醒有9大禁忌，像是不宜洗衣服和吃龍蝦，也忌說「關門」，以免龍氣進不來走衰運。

小孟老師指出，民間傳說武則天廢了唐立周稱帝，玉帝得知脖然大怒，讓海龍王3年不可以下大雨；後來龍王心憫民間，趁玉帝不在時降了一場大雷雨；玉帝得知之後將龍王趕出天庭，將龍王困壓在山下。

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小孟老師說，百姓得知此事為了感謝龍王降雨，天天跪下祈求上天寬恕龍王，最後終於感動玉皇大帝；玉帝在農曆二月初二將龍王解封，於是民間感恩龍王被釋放，就有了「二月二，龍抬頭」之說。

►「龍抬頭」習俗：

1、剃龍頭

農曆二月初二借龍王之喜氣幫小孩剃頭，有剃舊迎新「剃喜頭」之說，也象徵用龍抬頭吉時剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地。大人當日剃頭，能剃出好運，辭舊佈新迎財水。

2、吃豬頭肉

龍抬頭之日吃豬頭肉，有「挑龍頭」的意涵，所以吃豬頭肉能一發驚人。

3、吃麵條

麵條一根一根很像「龍鬚」，因此龍抬頭日吃麵條，象徵扶龍鬚能長命百歲。

4、吃水餃

水餃包起來後很像耳朵，因此龍抬頭日吃水餃，也被人稱作是吃「龍耳」，能耳聽八方招來八方貴人。

▼龍抬頭吃水餃。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）



5、吃米飯

米飯一粒一粒，代表種子也象徵「龍子」，因此龍抬頭日吃米飯可以生龍子，小孩在當日吃米飯能出狀元。

6、吃春餅

春餅一片一片，很像龍的麟，因此吃春餅就好似吃「龍麟」，吃完後能有強大磁場護體，讓身體強健保安康。

►龍抬頭禁忌：

1、 不宜敲水龍頭

水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。

2、不宜喝粥

因龍為龍子，天王吃米粒，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。

3、忌洗衣

龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，洗衣服太大力會無形傷害龍皮，影響磁場。

▼龍抬頭禁洗衣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



4、不宜動刀與針線

古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕戳到龍的眼睛。

5、不宜磨食材

龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。

6、忌說「關門」

龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來走衰運。

7、女子結婚後，忌在娘家過二月二

龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜回娘家，容易將娘家氣勢往下壓。

8、忌吃龍蝦

龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。

9、屬龍者不宜洗頭

屬龍為飛龍在天，因此當天屬龍者洗頭，龍頭會傷到，建議隔天再洗。

►龍抬頭開運旺財方式，引龍水：

大家可以在今早9時至中午11時，開自家或公司水龍頭，用一個杯子裝水，水裡可以放88元硬幣，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，完成後放門打開45度角處，放22日再沖掉。88元再連同你想存款的錢拿去銀行存，財氣就能一飛沖天。