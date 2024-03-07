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小心了！　5星座超愛情緒勒索

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲您被情緒勒索過嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師分享，雙魚座、巨蟹座、天蠍座、雙子座和獅子座超愛「情緒勒索」別人。

小孟老師說，「情緒勒索」是一種影響他人行為或決策的行為模式，通常利用情感、威脅或控制來達到目的，可能出現在各種關係中，包括親密關係、家庭關係、友誼或工作環境，而不論是哪一種關係，都會對被勒索產生足夠的壓力和傷害，這是一種極為不友善的行為。

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TOP 5：獅子座

獅子座很有自信，追求著被注意和被讚賞，而當這種情況不足時，會讓他們感到自尊受損，或未受到足夠重視。獅子座希望周圍的人認同他們的觀點和行動，當無法獲得這種認同感時，這種自信可能演變為控制慾望。

尤其在重要關係中，可能會以自己的需求和期望作為條件，暗示或直接表達如果他們的期望未被滿足，將會感到受傷或不被重視。因此獅子座可能在情緒壓力下，或是為了維護自尊和控制感，採取情緒勒索的行為方式，以得到想要的關注和支持。

TOP 4：雙子座

雙子座具有優秀的口才和溝通技巧，善於說服和影響他人，當遇到挑戰或需求無法滿足時，可能利用他們的口才來施壓，企圖控制他人的行為或決定，而這也是他們情緒勒索的一種方式。

雙子座可能因為靈活性和口才，而容易操控情緒，特別是在需要解決問題或達成目標時，可能會使用情感、言語或一系列說服手段，來表達自己的需求，並強調自己的觀點，以影響他人的想法和行動。某些時候，更可能在表現出威脅、情緒操控或情感敲詐，以達到他們的目的。

▼小孟老師說，巨蟹座特別在親密關係中，可能會運用自己的情感和情緒，來控制這段關係。（示意圖／記者李佳蓉攝）

女友穿太露,情侶吵架,生氣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

TOP 3：天蠍座

天蠍座性情沉穩、熱情，但也有強烈的情感，對自己和對他人有高度的情感敏銳度，可能導致他們嘗試用情感來控制周圍的人。而這多半出自於他們對安全感和控制欲的需求，以及對關係中的深刻連結的渴望。

天蠍座可能會因為自己的情感需求或控制慾望，而展現情緒勒索的行為。他們會運用自己的情感和知識，以及深刻的洞察力來影響他人，有時可能用隱含的威脅、情感操控，或掌控他人的行動和決定。

TOP 2：巨蟹座

巨蟹座具有強烈的敏感度、豐富的情感和家庭意識，對情感和親密關係極為重視，並可能因此希望獲得他人的支持和關注。當感受到自己的情感需求未被滿足或不被重視時，他們可能展現出不悅的情緒表現，而間接以此勒索他們的行為。

巨蟹座可能會以自己的情感狀態來影響他人，有時可能會利用自己的情感需求來施加壓力，讓他人感到負罪或負責任。特別是在親密關係中，他們可能會運用自己的情感和情緒，來控制這段關係，就算跟你分手了，也會分得不乾脆，分手又想你，讓另一半無所適從。

TOP 1：雙魚座

雙魚座的情感極為豐富和敏感，常常會將情緒表現出來。由於他們對情感和人際關係的重視，當感受到被忽視或情感需求未被滿足時，可能會以情緒來影響他人。而且自然認為，其他人應該能夠理解和感受到他們的情感狀態，並期望他人的行為能夠因此而改變。

雙魚座很可能會運用他們的情感狀態、傷感或情緒化的方式來影響他人，尤其是在感情的關係中。他們可能會依賴情感勒索，來獲取關注或滿足自己的需求，讓他人感到有責任或負罪，希望透過這種方式獲得他人的支持或注意。

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