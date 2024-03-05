水瓶大翻身！「3月旺到爆」TOP5星座　金牛桃花在身邊

▲3月有機會旺到爆？快看自己有沒有上榜。（圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

3月正式迎來春天，也迎來全新的運勢，究竟有沒有機會在這個月大翻身呢？清水孟國際塔羅小孟老師在粉專列出「3月旺到爆」TOP5星座，快來看看自己有沒有上榜！

第五名：天蠍座

[廣告]請繼續往下閱讀...

天蠍座這個月很容易得到同事幫助，在工作上遇到困難時，可以向同事求救，他們會義無反顧的幫你，想換工作的話，也容易有熟人幫你介紹新工作，在情感方面，最近跟另一半感情加溫，可以多安排一些小旅遊，讓彼此重溫熱情，單身的朋友容易單相思，對方若是沒意思，還是不要強求比較好，不然容易傷身傷心又傷財。

第四名：射手座

這個月木星進入射手座的工作宮，因此工作會有種滿出來的感覺，你的才能會受到上司肯定，另外，你也有被挖角的機會，若是碰到喜歡的工作可以好好把握，在情感方面，有另一半的人會覺得你太忙，太少陪伴他，記得有空要多點關心他，而單身的朋友，最近可能會有日久生情的機會，看看你身邊的人，也許他就是你的有緣人。

第三名：天秤座

天秤座這個月會有過勞的現象，所以要特別注意身體狀況，這個要做任何決定前，要先考量身體能不能負荷，在情感方面，這個月與另一伴感情加溫，兩人相處上更加融洽，而單身的朋友，你在別人眼中是黃金單身漢，是很受歡迎的那種，若是有人想要牽線介紹不要太過排斥，也許有機會碰到理想對象。

第二名：金牛座

過往低調的金牛座，這個月會因為發揮超強的實力才華，讓大家眼晴一亮，也會受到長官和同事的肯定，在情感方面，有情人者容易會因為工作忙沒時間與情人相處，讓對方覺得被忽略，而單身的金牛朋友，不要埋頭苦幹在工作裡，其實身邊一直有人在欣賞你，快抬頭看看，桃花其實就在你身邊。

第一名：水瓶座

水瓶座這個月大翻身，成為大家眼中的紅人，做任何事都很容易引起大家的注意，要好好把握這個發光發亮的機會，不過若是出錯的話，也會被放大檢討，在情感方面，最近和另一半會因為價值觀問題爭吵，需要各讓一步才會有好結果，而單身的朋友容易會有後知後覺的情況，其實欣賞你的人一直在你身邊，只是你沒有發現而已。