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林業保育署屏東分署首場線上預約領苗　有樹也有序

▲林業及自然保育署屏東分署首場領苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林業及自然保育署屏東分署首場領苗。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

林業及自然保育署屏東分署今年贈苗方式改以線上預約，再擇日至屏東分署領苗方式辦理。首場領苗於今(10)日辦理，約有500位民眾至屏東分署領苗，現場民眾絡繹不絕、秩序良好。

▲林業及自然保育署屏東分署首場領苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林業及自然保育署屏東分署首場領苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

林業保育署屏東分署表示，每年植樹月於辦公處所辦理現場贈苗已行之有年，今年特別增加線上預約、指定日期領苗的方式贈苗，以分散領苗人潮，並可避免排隊久候。

由於習慣現場領苗的民眾與網路申請領苗的民眾對象不同，10日至屏東分署領苗的民眾大部分是首次前來，由於看到網路上的訊息因此申請預約領苗，以往也較少參與贈苗活動，且因領苗時間有假日及平日可供選擇，許多民眾選擇假日從高雄、鳳山、內埔、新埤等地前來，也有較年長民眾請孩子協助填寫表單，全家一起至屏東領苗後，順道安排屏東一日遊活動，間接促進了親子間的關係。

美中不足的是，有部分民眾因不熟悉線上操作方式，而無法預約成功，為服務這些民眾，林業保育署屏東分署12日植樹節當天，9點半在恆春、旗山，10點半在潮州、六龜，及在墾丁、雙流國家森林遊樂區也有辦理現場贈苗活動，請民眾不要錯過，相關贈苗場次亦可上網查詢（ https://reurl.cc/WR7b3L ）。

由於10日有約100位的民眾申請苗木以後，當日卻沒有前來領取，林業保育署屏東分署也提醒，線上預約12日至屏東分署領苗的民眾，請在12日下午3~6時，依預約時的電話號碼，自備環保提袋至屏東分署領苗，希望大家「一起集點樹」，透過小面積的環境綠化，提供生物棲息環境，打造人與自然和諧共生的環境。

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