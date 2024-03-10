雙流瀑布步道+墾丁國家森林遊樂區景觀改造計畫　獲台灣景觀大獎

▲雙流瀑布步道 。（圖／自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

農業部林業及自然保育署屏東分署以《雙流瀑布步道》、《墾丁國家森林遊樂區景觀改造計畫》參加中華民國景觀學會第11屆(2023年)台灣景觀大獎競賽分獲風景遊憩類別「優質獎」及「佳作」獎等殊榮。

自然保育署屏東分署表示，《雙流瀑布步道》由侯林建築師事務所規劃設計，雙流瀑布位在屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區內，是園區內最受歡迎的景點，通往瀑布的步道途經涉水段、森林教室以及終點的觀景平台，全區經過多年使用，近年來陸續透過多項改善，本案接續維持及改善既有生態的概念，盡量降低人造物的介入，並充分利用既有設施來進行改造，增加服務強度，以行動體現永續與生態的森林遊樂區經營理念，獲得台灣景觀大獎優質獎之肯定。

《墾丁國家森林遊樂區景觀改造計畫》由艾力肯創意生活有限公司規劃設計，墾丁國家森林遊樂區是全臺唯一的熱帶季風高位珊瑚礁森林生態系。歷經50多年的時移事異，為使遊憩設施符合當代景觀美學，並提升使用者需求。在生態保育及遊憩需求平衡的前提下，以「保留歷史空間脈絡，打破失落空間藩籬」為目標，針對遊客中心及人工湖、古榕道、觀海樓，以及百年銀葉樹，重構新舊空間、縫合介面，使各區、各節點的視野，再次攬入周邊綠意，讓園區藉著其獨特生態系與歷史風貌，重現風華。