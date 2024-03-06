Meta深夜全掛！鄉民才喊「PTT重返榮耀？」　破10萬人湧入

▲Meta體系大當機，不少鄉民到PTT一探究竟。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

臉書母公司「Meta」旗下的FB、IG、Threads、Messenger於5日深夜11時20分許，無預警發生故障，經搶修2個多小時才全面恢復。事發後，超過10萬網友湧入PTT想一探究竟，不少鄉民也截圖這難得的一刻，高喊「PTT重返榮耀了。」

根據監測網站「Downdetector」數據顯示，此災情為5日晚間11時許開始發生，除了台灣之外，也有國外用戶回饋遇到相同問題，瞬間回報達到4萬多筆。

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一直到凌晨0時20分，臉書率先復活，用戶們已可登入發文；而IG、Threads是到凌晨1時許才恢復正常。

▲破10萬人上線。（圖／翻攝自PTT）

眼看Meta體系大崩潰，許多人紛紛上PTT想了解情況，就有鄉民發文直呼，「今晚PTT是不是要重返榮耀了？FB掛了、IG也掛了、脆也掛了，想同溫層要帶風向的，想知道消息的，想知道FB/IG近況的，很大一批又會重新上站；其他敵手不外乎低卡、推特，但都不如前兩者影響大，今晚能夠夢迴10年前，人數重現顛峰嗎？」

沒想到，這番話成功應驗了，就有網友截到上線人數破10萬人的畫面，笑喊「從以前每天登入都被小嘲諷，線上穩定不到5萬人，終於...PTT又再一次突破10萬，重返榮耀。」

對此，鄉民紛紛興奮洗版，「期待紫爆」、「沒錯...重返榮耀」、「第一次在八卦版推文」、「神串留名」、「發生什麼事啊」、「老人簽到」、「還是PTT最牢靠」、「歷史留名」。

▼鄉民神串留名。（圖／翻攝自PTT）