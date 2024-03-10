一言不合就巴頭！情侶騎車口角變當街格鬥　出拳互毆後車看傻

▲一對情侶騎車途中發生爭執，演變成馬路格鬥。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪、黃資真／台北報導

台北市中正區汀州路一段昨(10)日晚間，一對情侶騎機車時，疑因機車所有權發生爭執，2人一言不和，竟在馬路上大打出手，結果全程被前方機車的行車紀錄器拍下，過程中因不慎碰觸大樓的保全系統，警方才獲報前往安撫2人情緒，雖皆無明顯傷勢，但情侶雙雙表示要驗傷提告。

機車車尾的行車紀錄器拍下，男子為騎士、女子為乘客，從機車停下前，雙方便開始不斷的大聲爭吵，女子不停揮手指著對方，男子做勢要肘擊，但女子完全不怕，反倒猛力推他後背嗆「打啊！」，甚至大力往男子頭部一敲，男子再也忍受不了，將車停好後，便與女子站在大馬路中間開始互毆。

警方說明，昨日晚間6時許獲報於汀州路一段需要協助，到場發現正在吵架的66歲張男、61歲陳女，疑因2人誤觸大樓保全警鈴系統，導致系統語音自動撥打110。

員警到場將2人分開詢問了解後得知，雙方為同居情侶，為了機車所有權在路上開始爭執，張男認為車是他買的，為何登記在她名下，陳女則認為何必分那麼細。

後續雙方向警方表示，皆會去醫院驗傷提告，因此員警依規定通報家庭暴力防治中心建案處理，同時呼籲民眾若遇有糾紛情事，應以理性溝通為優先，切莫因一時情緒動手。暴力行為不僅無法解決問題，更會讓自己誤觸法網！若有需要可立即打110報警請警方到場協助排解。