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社會 社會焦點 保障人權

姊載兒補習遭大車輾壓重傷！她哽咽不捨：考警察是外甥的夢想

記者許權毅／台中報導

台中市東山路今日發生重大車禍，一對廖姓母子準備前往市區，不料途中一輛載滿肥料的聯結車翻覆，車斗當場將母子倆搭載的休旅車壓扁，2人被救出後仍在搶救中。廖女妹妹、吳男阿姨說，考取警察是弟弟（吳男）的夢想，最近幾乎天天都要補習，姊姊廖女就載著兒子去。

▲▼休旅車被撞成鐵餅！懂事兒想棄大學改考警專…母載子奔40分鐘市區補習。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市北屯區東山路今早發生重大車禍，一台聯結車翻覆當場重壓一輛休旅車，休旅車上母子重傷。（圖／記者許權毅攝，下同）

吳男阿姨說，弟弟（吳男）很乖巧，幾乎不會讓家人們擔心，像是要補習，也是他自願要去，現在幾乎每天都要去上課，就是想要考上警察，這也是他的夢想。家人原本是要叫弟弟自己去，但廖女覺得開車比較方便，不料發生車禍。

阿姨語帶哽咽地說，一聽到消息相當震驚，想著這怎麼會發生在他們身上，超級不捨，希望他們能度過這一關，能夠平安。

▲▼母子恐怖車禍重傷！阿姨淚「天天來回衝補習班」：考警察是他夢想。（圖／記者許權毅攝）

警方調查，駕駛聯結車的是59歲蘇男，車斗載滿大量肥料沿東山路直行，在某知名餐廳前彎道，不明原因翻覆，車斗重壓另外一輛Honda CRV休旅車，直接從車頂被壓扁，43歲廖女跟19歲吳男受困車內，廖女重傷無呼吸心跳，吳男重傷意識模糊，2人被送往慈濟醫院搶救中。

▲▼母子恐怖車禍重傷！阿姨淚「天天來回衝補習班」：考警察是他夢想。（圖／記者許權毅攝）

據了解，蘇男從新社區出發，要載運肥料往南投埔里。至於肇事主因是否為車輛超載或是其他原因，仍待警方調查釐清。

▲▼休旅車被撞成鐵餅！懂事兒想棄大學改考警專…母載子奔40分鐘市區補習。（圖／記者許權毅攝）

▲▼休旅車被撞成鐵餅！懂事兒想棄大學改考警專…母載子奔40分鐘市區補習。（圖／記者許權毅攝）

▲▼母子恐怖車禍重傷！阿姨淚「天天來回衝補習班」：考警察是他夢想。（圖／記者許權毅攝）

▲▼母子恐怖車禍重傷！阿姨淚「天天來回衝補習班」：考警察是他夢想。（圖／記者許權毅攝）

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